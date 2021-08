La fortune inaccessible de Millie Bobby Brown à 17 ans

All Star SneakerBoot Chuck Taylor All Star Berkshire Converse Color Leather Easy-On Black, Brown taille: 18 (1 a 3 ans et demi)

PETITS PIEDS. CHALEUR OPTIMALE. Votre sneaker montante emblématique préférée réinventée pour offrir aux enfants un confort idéal en hiver. Le design en cuir et le col rembourré et en toile enduite protègent des intempéries, tandis que la doublure en polaire douce maintient le pied au chaud. Notre semelle extérieure adhérente Counter Climate offre une meilleure adhérence par temps froid et humide. Caractéristiques du produit SneakerBoot montante en cuir avec col rembourré et straps permettant un enfilage facile. Semelle de propreté SmartFOAM pour un confort et un maintien performants au quotidien. Doublure en polaire douce pour rester au chaud et à l'aise. Languette à gousset pour vous protéger des intempéries. Semelle extérieure adhérente par tous les temps.