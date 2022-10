Le lien de Viggo Mortensen avec l’Argentine expliqué par lui-même

Hollywood

l’acteur de Le Seigneur des Anneaux Il a quitté le pays à l’âge de 11 ans, mais il se souvient encore de ce qu’il a vécu avec beaucoup d’affection.

© GettyViggo Mortensen.

Ecouter Viggo Mortensen parler en espagnol peut en surprendre plus d’un. le protagoniste de Le Seigneur des Anneaux Il a une excellente maîtrise de la langue et n’a pas non plus perdu l’accent argentin caractéristique. Bien qu’il soit parti à l’âge de 11 ans dans le pays de sa mère, aux États-Unis, il est toujours resté très attaché à la culture de Buenos Aires, notamment en ce qui concerne son amour pour San Lorenzo de Almagroson club de football.

Avant de devenir une star Hollywood, Viggo Mortensen il a dû apprendre à être américain. « Je m’adapte »a-t-il déclaré dans une interview avant la sortie de son film chute. Cependant, il a reconnu que son jeune frère s’était adapté à l’anglais beaucoup plus rapidement que lui. Lui, pour sa part, a reconnu qu’il lui restait quelque chose « latent » qui l’a toujours ancré en Argentine et qui ne lui a jamais rien fait oublier.

« J’ai totalement perdu le contact, j’avais mes chiffres de football. j’ai eu quelques bandes dessinées Patoruzuune ancienne copie de Martin Fierro et je ne sais quoi d’autre. Un t-shirt de San Lorenzo et avec ça j’ai vécu. Chaque fois que j’entendais l’espagnol, ce qui était très peu… je me souviens que c’étaient des soldats portoricains, je les entendais parler espagnol, un espagnol très rare et j’étais ignorant, je ne savais pas qu’ils parlaient d’une autre manière que l’argentin « a expliqué l’acteur. Ainsi, il a révélé que cette fois, il a couru pour essayer de leur parler parce que « J’étais affamé, je voulais entendre la langue ».

Il a fallu plus de deux décennies pour Viggo Mortensen remettre les pieds en territoire argentin et pouvoir entendre à nouveau cet accent argentin qui m’a tant manqué. La chose la plus étrange, a-t-il dit, était la façon dont ils l’ont reçu à cause de la façon dont il parlait chaque fois qu’il communiquait en espagnol. « Les gens se moquaient de moi parce que j’avais le vocabulaire d’un gamin de 11 ans mais de 1970 »il expliqua.

+ La blague des racines argentines que Viggo Mortensen a toujours faite

Dans une interview avec james cordon, Viggo Mortensen Il a reconnu qu’il avait l’habitude de faire une blague traversée par son argentinisme à chaque remise de prix. le protagoniste de Le Seigneur des Anneaux, raconte que lorsqu’on lui a demandé qui était responsable de la conception des costumes qu’il portait lors des galas, il s’est amusé à inventer des noms de stylistes. Où a-t-il puisé les idées ? Du club de ses amours, San Lorenzo: avant chaque requête, il répondait par le nom d’une de ses idoles, comme Hector Véra.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂