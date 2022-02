La mini-série Netflix que vous pouvez regarder en seulement 2 heures

Netflix

Après une semaine de travail, rien de tel que d’atteindre le week-end avec le meilleur contenu et Netflix est clair à ce sujet. Rencontrez la mini-série idéale que vous pouvez voir en 2 heures.

Arrivez le week-end, asseyez-vous sur le canapé, allumez l’ordinateur, la télévision ou n’importe quel appareil, recherchez Netflix et commencer une aventure est quelque chose qui se répète dans des millions de foyers à travers le monde. Cette plateforme a réussi à gagner sa place auprès des téléspectateurs au point d’être considérée comme le géant du streaming. Sans aucun doute, c’est cette entreprise qui a innové dans la façon de regarder des films et des séries dans le confort de la maison.

C’est pourquoi, même si les années passent, Netflix il a été préservé dans l’intérêt collectif des utilisateurs. Avec des sièges sociaux dans plus de 200 pays, c’est l’un des plus grands services à la demande au monde et, apparemment, ils n’ont pas l’intention de baisser ou de donner leur place à la concurrence. A tel point que, pour rester dans l’air du temps auprès du public, il se renouvelle sans cesse.

Au-delà des stratégies pour continuer à croître, la vérité est que l’une des meilleures formules pour Netflix est de mettre à jour son contenu mois par mois. Qu’il s’agisse de productions originales ou sous licence, la réalité est que le catalogue de cette plateforme est de plus en plus immense et varie dans son intégralité. En effet, ils ont commencé à innover dans leurs productions depuis qu’ils ont découvert une nouvelle formule : le court fonctionne mieux.

A tel point que le géant du streaming a ajouté, l’année dernière, une mini-série idéale pour ceux qui sont fans de fiction, mais qui ne supportent pas de rester assis si longtemps à regarder chapitre après chapitre. Il s’agit de Le temps que je te donne, qui est sorti dans le monde entier le 29 octobre 2021 et a une seule saison de seulement dix épisodes. Mais, la grande particularité de ces chapitres est qu’ils ne durent tous que 13 minutes..

Ceci signifie que, en seulement 2 heures, vous pouvez regarder toute la série. Le temps que je te donne Il englobe le drame, la romance et de nombreuses émotions en même temps. Le synopsis officiel diffusé par la plateforme indique : «Chaque épisode raconte, d’une part, les moments qu’une femme passe avec son amant, et d’autre part, tout ce qui vient après, lorsqu’elle est à nouveau célibataire.”. Avec Álvaro Cervantes et Nadia de Santiago comme protagonistes, la bande n’a pas encore été renouvelée, mais elle est devenue l’une des plus vues sur le service à la demande.

