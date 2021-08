Trisha Paytas dit qu’ils ne sont pas schizophrènes bien qu’ils aient précédemment prétendu avoir la maladie

« J’étais juste comme, ‘Eh bien, je suis schizophrène. Je peux entendre des voix, je suis schizophrène. Vérifiez.’ Mais je ne le suis pas en fait. »

Trisha Paytas a maintenant déclaré qu’ils ne souffraient pas de schizophrénie après avoir précédemment révélé qu’ils avaient reçu un diagnostic de maladie mentale.

Le YouTuber est souvent ouvert au sujet d’avoir plusieurs problèmes de santé mentale. En 2019, Trisha a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Trisha s’est ensuite diagnostiqué un trouble dissociatif de l’identité (anciennement appelé trouble de la personnalité multiple), présentant à ses abonnés ses personnalités alternatives, ce qui a déclenché un contrecoup. En 2021, Trisha a déclaré qu’ils avaient reçu un diagnostic de schizophrénie « deux fois » et qu’ils prenaient des médicaments pour cela.

Cependant, mardi 24 août, Trisha s’est entretenue avec le docteur de la télévision, le Dr Drew, sur leur nouveau podcast My Chemical Imbalance, où ils ont discuté en détail de leur santé mentale et ont déclaré qu’ils n’étaient pas réellement schizophrènes.

LIRE LA SUITE: Trisha Paytas utilise maintenant les pronoms eux/ils après être sorti comme non binaire

Trisha Paytas dit qu’ils ne sont pas schizophrènes. Photo : @trishapaytasbackup via Instagram, My Chemical Imbalance via YouTube

« Je ne sais pas si j’ai été mal diagnostiqué parce que je prends des médicaments qui traitent la schizophrénie, donc pour moi, je me dis ‘Je suis schizophrène’ et il me dit ‘Tu n’es pas schizophrène, ‘ », a expliqué Trisha. « Et j’aurais dû lui demander d’approfondir parce que parfois les hallucinations vont avec la limite et beaucoup de limite – c’est autre chose que j’ai été totalement mal informé [about] – borderline était appelé trouble psychotique borderline ou trouble psychotique. »

Ils ont ajouté: « Parce que j’ai été référé deux fois pour obtenir ce médicament contre la schizophrénie, je me suis dit: » Eh bien, je suis schizophrène. J’entends des voix, je suis schizophrène. Vérifiez. » Mais je ne le suis pas en fait. »

Trisha a ensuite déclaré que découvrir qu’ils n’étaient pas schizophrènes était en fait un « soulagement ». Selon le NHS, les hallucinations sont un symptôme courant de la maladie. Trisha pense que devenir sobre en décembre 2020 a peut-être exacerbé leurs hallucinations auditives et visionnaires.

Trisha a ajouté: « Je veux que ce soit clair parce que j’ai l’impression de l’avoir dit et j’ai en quelque sorte accepté cela parce que je me disais: » Vous savez quoi. C’est ce que je suis. Il n’y aura pas de stigmatisation grave pour la schizophrénie .’ C’est toujours ce que je ressens, évidemment, mais c’était plus pour me convaincre parce que je me disais vraiment : « Je suis schizophrène, je pourrais transmettre ça à mes enfants ».

Les fans ont rapidement appelé Trisha pour avoir déjà dit qu’ils souffraient de schizophrénie même si ce n’était pas le cas, se référant à tweets dans lequel ils ont confirmé qu’ils avaient la maladie, et un TikTok Trisha publié plus tôt cette année.

Donc rien sur le fait de ne pas avoir de schizophrénie ? – Becky (@Becky80925087) 21 août 2021

Vous avez MENTI sur la SCHIZOPHRÉNIE… WTF – Rose Marie Di Donna (@TheRoroulette) 21 août 2021

Vous avez été exposé pour avoir menti sur un diagnostic de schizophrénie ET avoir enregistré des personnes sans leur consentement pour les faire chanter toutes en une journée. ça ne fait qu’empirer – Injuste (@SamlifeisUnfair) 20 août 2021

Quel homme dégoûtant.. et la façon dont elle rit et parle de « les voix » comme si j’avais perdu un être cher au suicide car il ne pouvait plus vivre avec sa schizophrénie, c’est tellement triste et pas quelque chose à mentir pour excuser un comportement de merde au.. – putangenamo (@babayool) 20 août 2021

Dans le clip, Trisha a déclaré: « En fait, je n’ai jamais reçu de diagnostic officiel de quoi que ce soit avant 2019 et c’était après trois séjours en hôpital psychiatrique où je pensais que je devrais peut-être obtenir de l’aide et obtenir un diagnostic réel. Je vais donc voir plusieurs thérapeutes et la plupart d’entre eux dites-moi que je suis borderline – trouble de la personnalité limite – et ils m’envoient en cours et à faire des cahiers de travail, etc. Je suis allé voir environ 13 thérapeutes en six mois. »

Ils ont poursuivi: « J’ai un trouble de la personnalité limite, il n’y a pas de médicament pour cela, mais j’ai récemment été mis sous médicaments pour la schizophrénie paranoïde, donc j’ai obtenu mon diagnostic officiel que je suis également schizophrène paranoïde […] Parce que je n’ai pas l’air d’être atteint d’une maladie mentale, à moins que vous ne m’observiez depuis un moment… vous ne pouvez pas déterminer si quelqu’un est atteint d’une maladie mentale ou la gravité de sa maladie mentale simplement en le regardant. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂