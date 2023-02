Madonna s’exprime pour la première fois depuis la mort de son frère

Dans un retour en noir et blanc partagé sur son histoire Instagram le 27 février, Madonna s’est souvenue de son défunt frère Anthony Ciccone, qui serait décédé à l’âge de 66 ans.

« Merci de m’avoir époustouflé en tant que jeune fille », a-t-elle écrit dans la légende, en énumérant les choses qu’il lui avait apprises : Charlie Parker, Miles Davis, le bouddhisme, le taoïsme, Charles Bukowski, Richard Brautigan, Jack Kerouac. et la pensée expansive.

C’est la première fois que la pop star – qui est née Madonna Louise Ciccone – commente la mort de son défunt frère.

L’hommage de Madonna à son défunt frère. Maddona / Instagram

« Vous avez planté de nombreuses graines importantes », a-t-elle conclu son message avec un emoji au cœur rouge.

La photo semble dater des années 1980 et représente le clan Ciccone. En plus d’Anthony Ciccone, Madonna a un autre frère aîné, Martin, et trois frères et sœurs plus jeunes : Paula, Christopher et Melanie.

Joe Henry, le beau-frère de Madonna qui est marié à sa soeur Melanie Ciccone, a apparemment annoncé la mort d’Anthony Ciccone samedi sur Instagram.

« Mon beau-frère, Anthony Gerard Ciccone, a quitté ce plan terrestre hier soir », a-t-il écrit dans la légende, ajoutant que son défunt frère avait été un « personnage complexe » et qu’ils s’étaient « emmêlés par moments ».

« Mais je l’aimais et je le comprenais mieux que je n’étais parfois prêt à le laisser croire. Mais les ennuis s’estompent et la famille reste, les mains posées sur la table », a écrit Henry.

Le compte Instagram de Madonna a aimé la publication d’Henry.

45secondes.fr.com n’a pas confirmé de manière indépendante la mort de Ciccone et l’équipe de Madonna n’a pas répondu à une demande de commentaire le 26 février.