Le directeur de Shang-Chi de Marvel révèle l’inspiration derrière les scènes de combat épiques

Comme on le voit dans la première séquence teaser, Shang-Chi et la légende des dix anneaux Le réalisateur Destin Daniel Cretton a révélé l’inspiration derrière les scènes de combat de la prochaine sortie MCU, et il est certain que les fans d’arts martiaux seront très excités. Cretton a abandonné le légendaire artiste martial de cinéma Jackie Chan et le superbe lauréat d’un Oscar d’Ang Lee Tigre accroupi Hidden Dragon comme les influences majeures sur le maître du kung fu.

de Marvel #ShangChi est inspiré de « Jackie Chan et Wuxia », a déclaré le réalisateur Destin Daniel Cretton à Empire. En savoir plus et voir une nouvelle image exclusive ici : https://t.co/qcdN9Ekujupic.twitter.com/SHBJ7JkmFy — Empire Magazine (@empiremagazine) 7 juin 2021

« L’authenticité et le respect et rester fidèle à ce genre était l’objectif principal dès le premier jour. Il y a des chorégraphies qui rappellent Tigre accroupi Hidden Dragon et d’autres scènes de combat sont inspirées de Jackie Chan. Nous avons également eu des chorégraphes de Chine continentale qui ont créé de belles scènes de combat de style wuxia. Il était important pour nous dès le début que le premier super-héros américano-asiatique du MCU soit un super-héros. Nous voulons qu’il soit à égalité avec les autres super-héros du MCU et pas seulement le maître du kung-fu. Shang-Chi est un artiste martial incroyable, mais il est bien plus que cela. »

Un nouvel extrait de ‘SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX’ est sorti ! (passant par @empiremagazine) pic.twitter.com/uqATK5z8TK – cosmique (@cosmic_marvel) 7 juin 2021

Le style et la chorégraphie de combat entre Jackie Chan et Tigre accroupi Hidden Dragon sont radicalement différents, le premier étant plus frénétique et brutal si toujours merveilleusement créatif, tandis que le second est plus poétique dans ses visuels et utilise beaucoup de soi-disant fil fu. Le fait que les deux entreront en jeu dans Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux suggère que l’histoire et les combats qu’elle contient sauteront probablement entre les deux en fonction de qui jette à ce moment-là.

En plus de son aperçu des séquences de combat, une nouvelle image de Shang-Chi et la légende des dix anneaux a également été dévoilé. Bien que malheureusement il manque cruellement à tous les arts martiaux…

Avec Destin Daniel Cretton aux commandes, à partir d’un scénario qu’il a écrit avec David Callaham et Andrew Lanham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux met en vedette Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng. L’épisode MCU présentera au public un tout nouveau héros et un tout nouveau monde d’assassins, de fantaisie et d’arts martiaux, lorsque Shang-Chi est entraîné dans l’organisation clandestine Ten Rings et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière. Avec des dragons ajoutés, bien sûr.

Le film devrait présenter au public le premier rôle asiatique de Marvel Cinematic Universe, ce qui est d’une grande importance et responsabilité pour le réalisateur Destin Daniel Cretton, qui s’est immédiatement rappelé ses propres expériences avec les personnages de bandes dessinées et leur représentation. « Lorsque cette annonce est sortie, je suis immédiatement retourné à mon enfance », a expliqué Cretton. « [Growing up] tout ce que j’avais était Spider-Man. Parce qu’il avait le masque, je pouvais m’habiller comme Spider-Man pour Halloween. J’avais une poignée d’autres personnages qui me ressemblaient à l’écran, mais il y en avait peut-être deux ou trois parmi lesquels je pouvais choisir, et les super-héros n’en faisaient pas partie. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Empire.

Sujets : Shang-Chi