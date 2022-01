Les téléspectateurs sont divisés sur l’accent « étrange » de Scouse de Martin Freeman dans le drame de la BBC – News 24

Nouveau drame policier Le répondeur a commencé sur la BBC ce soir (lundi 24 janvier) et les gens sont divisés sur l’accent de Martin Freeman.

– Hannah ‘No Time To Die Era. (@BrainyNewSexySH) 24 janvier 2022

Certaines personnes sur Twitter ont estimé qu’il livrait une langue de Liverpudlian convaincante et ont même affirmé qu’il était meilleur que certains habitants qui y vivaient depuis des décennies.

« Le répondeur suit Chris Carson (Martin Freeman), un officier d’intervention d’urgence non conventionnel en crise, moralement compromis et qui s’attaque à une série de quarts de nuit sur le rythme à Liverpool.

« Tout en essayant de garder la tête hors de l’eau à la fois personnellement et professionnellement, Chris est obligé de prendre une nouvelle partenaire recrue Rachel (Adelayo Adedayo).

« Tous deux découvrent bientôt que la survie dans ce monde nocturne à haute pression et implacable dépendra de leur aide ou de leur destruction mutuelle. »

Alors que certains drames policiers sont critiqués pour leur manque de réalisme, on pourrait penser Le répondeur offre une vision très réelle du monde de la police, étant donné qu’il est écrit par un ancien policier.

Il a déclaré: « Les scripts de Tony Schumacher étaient si uniques et honnêtes que j’ai su très vite que je voulais faire partie de Le répondeur et endossez le rôle de Chris.

« Personne n’écrit comme Tony et c’est exaltant d’habiter le monde qu’il a créé. »

Il se souvient : « Mon casting fantastique quand j’écrivais le personnage de Chris dans Le répondeur était Martin Freeman. Voir ce fantasme devenir réalité est plus qu’excitant.

« Martin est l’un des grands acteurs britanniques. Il apporte un tel puits de talent et d’humanité qui insuffle de la magie dans les mots que j’ai eu la chance de lui prononcer.

« J’ai hâte que le public puisse voir sa performance dans ce rôle, c’est un rôle pour lequel je me sens très chanceux d’avoir eu une place au premier rang. »

L’idée de l’émission a été construite sur ses propres expériences en tant qu’intervenant et met en lumière la pression et la tension du rôle.

Il a expliqué: « Un intervenant est quelqu’un qui ne vous donne jamais de bonnes nouvelles, quelqu’un qui enfonce des portes, fait la course dans les centres-villes et qui combat des incendies littéraux et parfois métaphoriques.