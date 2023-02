Trouver un revolver à Sons of the Forest – Emplacement et carte

Dans Fils de la forêt vous devez faire face à d’innombrables adversaires qui ne vous veulent certainement aucun bien. Heureusement, il existe diverses armes pour se défendre contre les mutants et les cannibales. Ceux-ci sont particulièrement utiles fusil de chasse puissant et le revolvers puissants. Dans les lignes suivantes, nous expliquerons où vous pouvez trouver l’arme de poing dans le titre de survie.

Où puis-je trouver le revolver ?

Le revolver est dedans au nord-est de la carte dans un bunker souterrain. Pour pouvoir prendre l’arme, cependant, la pelle est nécessaire, pour laquelle vous avez à votre tour le pistolet à corde et le équipement de plongé doit posséder. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment obtenir la pelle.

© Endnight Games/45secondes.fr

Une fois que vous êtes arrivé à l’endroit que vous recherchez, qui s’affiche sous la forme d’un point vert clignotant sur votre appareil GPS, vous trouverez une grande clairière. En voici un autre Site de fouille avec une voiturette de golf devant et une icône de pelle au milieu. Alors équipez la pelle et creusez jusqu’à ce que vous Trappe de service C entièrement exposé.

© Endnight Games/45secondes.fr © Endnight Games/45secondes.fr

Ensuite, maintenez la touche « E » enfoncée pour ouvrir la trappe et descendez l’échelle. Une fois en bas, vous devez sélectionner une source de lumière pour pouvoir mieux vous repérer dans l’obscurité.

Dans « Sons of the Forest », vous avez différentes manières d’apporter de la lumière dans l’obscurité. Un briquet est à votre disposition dès le départ. Mais vous pouvez aussi assez tôt dans le jeu trouver une lampe de poche décente. Dans de nombreuses grottes, vous pouvez également fusées éclairantes peuvent être trouvés, avec lesquels de plus grandes surfaces en particulier peuvent être très bien éclairées.

Enfin, vous pouvez même monter une lampe de poche sur le pistolet. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, nous pouvons vous aider recommander notre guide complet de l’arme de poing avec tous les accessoires.

Suivez maintenant le couloir puis cherchez une porte ouverte sur le côté droit. Directement devant vous, vous verrez un cadavre appuyé sur un petit escabeau. Le revolver que vous recherchez est allongé par terre devant lui.

Le collègue n’a probablement plus besoin du revolver. © Endnight Games/45secondes.fr

Il n’y a pas d’autres outils ou armes dans cette zone. Ce n’est qu’au bout du couloir que vous trouverez quelques cartons. Il contient de la nourriture et des matériaux d’artisanat. Vous pouvez également trouver quelque chose sur les étagères imprimante résine, que vous pouvez utiliser pour les imprimantes 3D. Nous avons les différents emplacements des imprimantes 3D dans « Sons of the Forest » pour vous clairement indiqué sur une carte dans ce guide.

Où puis-je trouver des munitions pour le revolver ?

Le revolver de Sons of the Forest nécessite des munitions de 9 mm, que vous ne pouvez pas fabriquer vous-même. Vous pouvez trouver des munitions appropriées en explorant la carte. Cherchez principalement dans les grottes, les camps de cannibales et d’autres endroits importants du monde du jeu pour trouver quelque chose.

Si vous voulez trouver d’autres armes dans le titre de survie, nous vous recommandons notre guide, celui Aperçu de toutes les armes disponibles dans Fils de la forêt. Nous avons également lié des articles séparés avec les emplacements pertinents pour les armes les plus importantes.