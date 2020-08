Le réchauffement climatique a fait disparaître 28 billions de tonnes de glace de la surface de la Terre depuis 1994

Tendance FP27 août 2020 13:41:46 IST

Une étude récente a montré les effets considérables du réchauffement climatique. Un groupe de chercheurs du Royaume-Uni a découvert qu’environ 28 billions de tonnes de glace à la surface de la Terre avaient fondu en 23 ans.

Des scientifiques des universités de Leeds et d’Édimbourg et de l’University College London avaient analysé les relevés satellites des glaciers, des montagnes et des calottes glaciaires de 1994 à 2017 pour trouver les résultats «stupéfiants», rapportés Le Forum économique mondial. Une telle perte de glace peut entraîner une élévation «dramatique» du niveau de la mer. Les scientifiques pensent qu’une élévation de 3 pieds est possible d’ici la fin de ce siècle.

“Pour mettre cela en contexte, chaque centimètre d’élévation du niveau de la mer signifie qu’environ un million de personnes seront déplacées de leurs terres basses”, a déclaré le professeur Andy Shepherd, associé à l’Université de Leeds. Le gardien.

Les chercheurs ont également averti que la glace blanche continuant à fondre, la mer noire / sombre ou le sol en dessous est exposé. Par conséquent, la surface de la terre n’est plus capable de réfléchir la même quantité de rayonnement solaire qu’auparavant, car les couleurs sombres absorbent la chaleur.

Les scientifiques ont confirmé que le résultat de l’étude correspond aux prévisions des pires scénarios faites par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies. L’étude a été publiée dans la revue Discussions sur la cryosphère.

D’après le résumé de l’article, 60% de la perte de glace a été observée dans l’hémisphère nord, tandis que la moitié sud représentait 40% de la perte totale de glace. La glace de mer arctique, les plates-formes de glace de l’Antarctique, les glaciers de montagne, la glace de mer de l’océan Austral, la calotte glaciaire du Groenland et l’Antarctique ont tous diminué en masse.

Le groupe a ajouté que les résultats montrent à quel point le réchauffement climatique est réel. «Il ne fait aucun doute que la grande majorité de la perte de glace sur Terre est une conséquence directe du réchauffement climatique».

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂