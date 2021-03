Le penseur parle dans deux nouveaux spots télévisés de The Suicide Squad partagés par James Gunn

À l’approche du week-end dernier, Warner Bros.et DC Films ont offert aux fans le premier regard officiel sur le réalisateur James Gunn. La brigade suicide, intensifiant le battage médiatique pour la sortie imminente de cette quasi-suite de DC dans les salles et sur HBO Max cet été. Aujourd’hui, James Gunn revient avec quelques extraits de choix de nouvelles images. Et il semble particulièrement excité que Peter Capaldi parle dans le premier nouveau spot télévisé pour cette aventure de super-méchant de DC.

Peter Capaldi stars en tant que The Thinker in La brigade suicide, et oui, il parle avec un accent écossais comme en témoigne le premier des deux nouveaux spots télévisés du thriller d’action R-rated DC. Il est également l’homme responsable de Starro, le géant Kaiju qui reçoit une légende spéciale dans la première bande-annonce.

Ce premier spot télévisé nous offre une version légèrement plus longue de la scène d’interrogatoire, où Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman) et Bloodsport (Idris Elba) font la loi pour The Thinker. Quelques nouvelles scènes d’action explosives sont enrobées autour de cette pâte à tarte aux framboises. L’étiquette à la fin du spot télévisé a The Thinker disant aux autres membres de l’équipe que cette mission est «Suicide». Rick Flagg répond en disant au méchant chauve: «C’est un peu notre truc.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de nouvelles images du deuxième spot télévisé, les fans voudront accorder une attention particulière. James Gunn a partagé le spot sur Instagram et s’est assuré de souligner qu’il y a quelque chose d’important derrière Ratcatcher II de Daniela Melchior. Le personnage n’apparaît à l’écran que pendant une fraction de seconde. Mais elle semble se tenir devant une grande créature, que beaucoup pensent être le grand Kaiju vu dans la bande-annonce principale.

On pense que le kaiju en question est Starro the Conquerer, un méchant quelque peu obscur de l’univers DC qui, si les affiches de personnages nous servent correctement, a des liens avec The Thinker de Peter Capaldi. Nous devrons attendre une troisième et dernière bande-annonce avant d’avoir plus d’informations sur ce que cette mission suicide implique réellement pour nos méchants héros. Warner Bros. a publié un synopsis officiel que vous pouvez lire ci-dessous.

Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé aux États-Unis de A. Où les pires super-méchants sont gardés et où ils feront tout pour sortir – même rejoindre la tâche super secrète et super-louche Force X. L’affectation do-or-die d’aujourd’hui? Assemblez une collection d’inconvénients, notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Puis armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île reculée et infusée d’ennemis de Corto Maltese. Trekking à travers une jungle grouillant d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag sur le terrain pour les faire se comporter … et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller à leurs oreilles, suivre chacun de leurs mouvements. Et comme toujours, un faux mouvement et ils sont morts (que ce soit aux mains de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un fait des paris, l’argent intelligent est contre eux – tous.

La brigade suicide a un line-up fou d’acteurs qui incluent Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Steve Agee, Sean Gunn, Mayling Ng, Flula Borg, Jennifer Holland et Tinashe Kajese, avec Sylvester Stallone et Viola Davis. Le film sortira en salles le 6 août, pour lancer le dernier mois de la saison estivale des films. C’est une machine à sous qui a servi à James Gunn gardiens de la Galaxie bien. Mais si le Combat mortel le délai de sortie annoncé aujourd’hui est une indication, La brigade suicide pourrait facilement passer à une date ultérieure ou antérieure.

