Lucy Spraggan déchirée après une transformation de six semaines

Chanteuse Lucy Spraggan a révélé elle se sent « forte comme f *** » après une transformation de six semaines, les fans louant son dévouement et son travail acharné.

L’ancien Facteur X La participante a partagé une série de trois photos sur Instagram, chacune relative aux trois étapes différentes de son entraînement physique sur une période de six semaines.

La photo de gauche date de la première semaine, le milieu de la quatrième semaine et, enfin, le cliché à droite de la sixième semaine – traçant ensemble la progression de son physique tonique.

Crédit: Instagram / Lucy Spraggan

Elle a écrit: « Ce que c’est: une documentation de certains travaux très durs sur 6 semaines!; Fou ceux qui s’intéressent au changement de composition corporelle; une fort f***jepas mal une**; squelque chose dont je suis fier.

« Ce que ce n’est pas: unesking for you to tell me which you prefer; Fou des commentaires sur ce à quoi les femmes (ou n’importe qui) devraient ressembler; jetaureaux négatifs attrayants****ery.«

Spraggan a continué: « Rappelez-vous le tout ‘eh bien, vous le mettez là-bas, vous pouvez * vous attendre * à du mal commentaires’. Eh bien, je choisis d’avoir confiance en un peu de lecture de sous-titres et de bonnes vibrations aujourd’hui!

« Je mange beaucoup, je soulève plus lourd, je me sens fort AS F***.

« Aussi, avant que quiconque pense « je t’ai préféré avec un peu plus de poids » … bien Je suis plus lourd à droite qu’à gauche. Les hypothèses non pertinentes sur les pondérations non pertinentes sont également malvenues.«

Elle a également remercié l’entraîneur personnel Melanie Haslam pour elle ‘conseils épiques et nutrition‘, ajouter: « Tu m’étonnes.«

De nombreux fans loué Spraggan’s travail acharné au cours des six dernières semaines, en disant qu’elle a l’air «incroyable».

Une commenté: « Les bonnes choses arrivent à ceux qui travaillent dur … qui ont l’air forts. »

Un autre a déclaré: « Tant de dévouement dans ces images! »

Un troisième a écrit: « Preuve que le travail acharné paie, bravo. J’espère que vous vous sentez aussi bien que vous avez l’air génial. Continuez à publier vos progrès. »

Un autre a dit: « Vous êtes incroyable! Continuez à le briser. »

Répondre au commentaire d’un fan de la maintenir forme tonique, Spraggan a expliqué que la partie la plus difficile était d’y parvenir en premier lieu.

Elle mentionné: « Atteindre le physique est probablement la partie la plus difficile, le maintien n’est pas quelque chose que je trouve terriblement difficile, mais cela implique certainement beaucoup de discipline.«