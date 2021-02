Comment activer le menu d’accessibilité Android et à quoi il sert

Obtenez des raccourcis vers les fonctions les plus importantes de votre mobile Android avec le menu d’accessibilité. Vous pouvez donc l’activer facilement.

L’accessibilité est une section des paramètres Android axée sur l’amélioration et faciliter considérablement l’expérience d’utilisation du téléphone. Certaines des fonctions les plus importantes de ce menu sont TalkBack, un lecteur d’écran; le clavier braille à l’écran ou en augmentant la taille du texte.

Dans ce groupe de fonctions, il y a aussi une autre plus inconnue, mais tout aussi utile, Menu d’accessibilité d’Android. Simplifiant la question, c’est un outil qui vous donne accès direct aux principales fonctions du téléphone, comme la capture d’écran ou l’Assistant Google.

Sans aucun doute, le menu d’accessibilité est l’une des fonctions les plus intéressantes d’Android. Nous expliquons à quoi ça sert et comment l’activer facilement dans les lignes suivantes.

Ceci est BaldPhone, la couche de personnalisation la plus simple que nous ayons jamais vue

Qu’est-ce que le menu d’accessibilité et à quoi sert-il?

Le menu d’accessibilité d’Android est une fonctionnalité axée sur simplifier l’utilisation des appareils avec ce système d’exploitation aux utilisateurs ayant des problèmes d’audition, de vision ou les deux.

Plus précisément, c’est un grand menu qui apparaît en bas de l’écran pour vous donner un accès direct aux fonctions Android les plus importantes. Avec ce menu, vous pouvez contrôlez la navigation, les gestes, les boutons matériels et plus. Les raccourcis en question sont les suivants:

Assistant Google

Paramètres d’accessibilité

Allumer

Volume inférieur

Augmente le volume

Applications récentes

Réduit l’éblouissement

Augmenter la luminosité

Écran verrouillé

Réglages rapides

Notifications

Capture d’écran

En affichant simplement le menu, vous pouvez contrôler les fonctions les plus importantes de votre téléphone sans avoir à faire les différents processus qui y conduisent. Une fois que vous avez vu à quoi sert ce menu d’accessibilité inconnu, il est temps de voir comment vous pouvez l’activer.

Étapes pour activer le menu

Le menu d’accessibilité de votre mobile Android est désactivé par défaut, vous devez donc effectuer une procédure pour l’activer manuellement. Les étapes suivantes sont expliquées à partir d’un mobile OnePlus, bien qu’elles soient similaires dans les appareils d’autres fabricants. Pour activez le menu d’accessibilité Android, suivez ce processus:

Entrez vos paramètres mobiles. Cliquer sur Système. Maintenant, accédez à la section Accessibilité. Vous y trouverez l’option Menu d’accessibilité, dans lequel vous devez cliquer. Acceptez que le menu d’accessibilité puisse contrôler votre appareil, en particulier, afficher et contrôler l’écran, afficher et exécuter des actions. Android vous montrera une fenêtre pour vous indiquer comment ouvrir le menu d’accessibilité, faire glisser deux doigts vers le haut depuis le bas de l’écran. Acceptez le message et vous pouvez maintenant accéder à ce menu. Cliquez sur le menu Paramètres pour activer le Case à cocher « Grands boutons » donc la taille des boutons du menu d’accessibilité.

Et voila, vous aurez déjà activé le menu d’accessibilité sur votre appareil. Depuis n’importe quel écran mobile Vous pouvez faire glisser deux doigts vers le haut pour ouvrir ce menu et accéder directement à ces fonctions telles que l’augmentation du volume, la capture de l’écran ou l’ouverture de l’Assistant Google.

Comme nous l’avons dit, le processus d’activation du menu d’accessibilité peut varier brièvement en fonction de la marque du téléphone. Par exemple, dans les mobiles Samsung, c’est le suivant: Paramètres> Accessibilité> Interaction et dextérité> Menu Assistance. Cochez la case et vous aurez activé le menu d’accessibilité.

Comment utiliser votre Android comme aide auditive grâce à l’amplificateur de son Google

Un autre exemple est celui des mobiles en direct, dans lequel le processus d’activation de cet outil est Paramètres> Raccourcis et accessibilité> Accessibilité> menu Accessibilité.

En bref, grâce à la section Accessibilité de votre téléphone Android, vous pouvez facilement activer ce menu. Ensuite, depuis n’importe quel écran, faites glisser deux doigts vers le haut pour ouvrir ce menu et contrôlez votre mobile plus facilement.

Rubriques connexes: Android, mobile

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂