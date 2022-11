Les émissions de télévision CW que nous ne verrons pas revenir en 2023-24

Cela ressemble maintenant encore plus à La CWLa série de sera annulée. Bien que le studio ait produit plusieurs émissions à succès au cours des dernières années, notamment Une fille bavarde, Les journaux de vampires, Flècheet Jeanne la Vierge, ils ont une hémorragie d’argent depuis un certain temps. Il y a environ un mois, les sociétés mères de CW, Paramount et Warner Bros. Discovery, ont conclu un accord pour vendre le studio Nexstar. Et malheureusement, dans le cadre de leur plan visant à rentabiliser The CW, ils ont décidé d’annuler la quasi-totalité de ses séries.





La saison de diffusion 2022-2023 de la CW, qui a débuté en octobre, restera inchangée. Mais à partir de l’année prochaine, lors de la saison 2023-2024, ce sera tout un bouleversement. La directrice financière de Nexstar, Lee Ann Gliha, a déclaré il y a quelques semaines que le nombre d’émissions reportées à la prochaine saison de diffusion serait « minime », selon Variety. De nombreux spectacles ont déjà été annulés plus tôt cette année, certains ont été confirmés comme se terminant cette saison, et pour certains spectacles, on ne sait toujours pas s’ils continueront ou maintenant. Voici ce que nous savons sur les émissions CW qui n’ont pas dépassé le billot Nexstar.

Les émissions CW qui se sont terminées plus tôt cette année

La CW

Plus tôt cette année, les sociétés mères de CW, Paramount et Warner Bros. Discovery, avaient déjà entamé une importante réduction des effectifs du studio en vue de la vente de la société. Dans le cadre de cela, près d’une douzaine de petites émissions de la plateforme ont été soudainement annulées, certaines d’entre elles quelques jours seulement après la diffusion de leur dernière saison. Voici les émissions qui ont été coupées plus tôt cette année.

Roswell, Nouveau-Mexique était une série de science-fiction basée sur Lycée de Roswell série de livres de Melinda Metz. Dans l’émission, Liz Ortecho (Jeanine Mason) retourne dans sa ville natale après de nombreuses années d’absence et découvre que son béguin pour le lycée, Max (Nathan Dean), est en fait un extraterrestre. Elle promet de garder son secret mais découvre bientôt qu’il peut y avoir beaucoup plus d’extraterrestres sur Terre que lui. Le spectacle a duré quatre saisons.

Dynastie était un redémarrage du feuilleton légendaire des années 1980, centré sur les luttes internes et les scandales de la famille milliardaire Carrington. Il a duré cinq saisons. Dans le noir était une série policière sur une jeune femme aveugle (Perry Mattfeld) qui décide d’enquêter sur le meurtre de son amie lorsque la police abandonne les recherches. Il a duré quatre saisons. Le 4400 était un redémarrage de la série CBS 2004-2007 du même nom. Dans cette émission de science-fiction, 4 400 personnes qui avaient mystérieusement disparu au cours des 100 dernières années réapparaissent soudainement simultanément avec leurs souvenirs effacés. L’émission CW a été annulée après une seule saison.

Tom Swift était un spin-off de la série mystère du populaire Nancy Drew, centré autour du brillant jeune génie et inventeur Tom Swift (Tian Richards). Il n’a duré qu’une saison avant d’être annulé. Charmé était un redémarrage de l’émission WB, qui s’est déroulée de 1998 à 2006, sur trois sœurs qui découvrent qu’elles sont les Charmed Ones, un groupe de puissantes sorcières destinées à protéger les innocents du monde contre les démons. La série a duré quatre saisons. Legs était un spin-off de Les journaux de vampires, l’une des séries les plus réussies de The CW de tous les temps. Dans cette émission, l’adolescente Hope (Danielle Rose Russell), descendante de puissants vampires, loups-garous et sorcières, fréquente une école pour étudiants dotés de capacités magiques. Le spectacle a duré quatre saisons.

L’un des principaux objectifs de The CW a été ses émissions DC Universe, s’appuyant sur la propriété de la société mère Warner Bros. Discovery sur les droits médiatiques de DC. Cependant, ces émissions n’ont pas non plus échappé au billot.

Dans Batwoman, après la disparition de Batman, sa cousine Kate Kane (Ruby Rose dans la saison 1, Wallis Day dans la saison 2) décide de reprendre son rôle de justicière Batwoman. L’émission a duré trois saisons avant d’être annulée plus tôt cette année. Légendes de demain était une série mettant en vedette une équipe de super-héros et de méchants voyageant dans le temps, tels que Rip Hunter, l’Atom, Hawkman et bien d’autres, en mission pour empêcher l’immortel Vandal Savage de conquérir la Terre. Il a duré sept saisons. Noémie a suivi l’adolescente obsédée par Superman Naomi McDuffie (Kaci Walfall) dans une aventure pour trouver la source d’un étrange événement surnaturel dans sa ville natale. Il a été créé par la cinéaste primée Ava DuVernay (Selma, Ride dans le temps, 13e) et n’a duré qu’une saison avant son annulation.

Les émissions CW dans leurs dernières saisons

La CW

Un autre morceau de l’ardoise de The CW recevra une dernière saison au cours de la programmation 2022-2023 mais ne reviendra pas l’année prochaine. Étonnamment, cela inclut certaines des émissions les plus populaires du studio. Riverdale est un drame policier surnaturel basé sur le célèbre Archie Comics, qui tourne en continu depuis 1942. Lorsqu’un adolescent est assassiné dans la ville de Riverdale, un groupe d’adolescents du lycée local tente d’extirper le coupable. Sa septième et dernière saison sera diffusée début 2023.

Nancy A dessiné est une série policière basée sur la série de livres extrêmement populaire, qui comprend 175 romans stupéfiants. Dans l’émission, Nancy Drew (Kennedy McMann), détective amateur de 18 ans, est intriguée par le meurtre d’une femme locale et découvre finalement que cela pourrait être lié d’une manière ou d’une autre à une mystérieuse affaire froide. La quatrième et dernière saison de l’émission sortira en 2023. À qui appartient-il de toute façon ? est un redémarrage de la série de comédies d’improvisation bien-aimée du même nom, qui s’est déroulée de 1998 à 2007. La série a vu les comédiens d’improvisation Ryan Stiles, Colin Mochrie, Wayne Brady et un quatrième invité en rotation livrer des one-liners hilarants et off-the- croquis de brassard basés sur une variété d’invites et de segments réguliers. La dix-neuvième et dernière saison de l’émission sortira en 2023.

Kung Fu est une série d’action d’arts martiaux qui suit Nicky Shen (Olivia Liang), une jeune femme chinoise qui a abandonné l’université et a passé trois ans dans un monastère en Chine, où elle est devenue maître d’arts martiaux. Après son retour à San Francisco, elle utilise ses nouvelles compétences pour aider à lutter contre le problème croissant de la criminalité dans la ville. La troisième saison, qui a débuté le 5 octobre, sera la dernière.

Fille des étoiles est une série DC Universe qui suit la lycéenne Courtney Whitmore (Brec Bassinger), qui tombe sur le personnel cosmique du super-héros mort Starman et utilise ses pouvoirs pour inspirer et former une nouvelle génération de super-héros sous le nom de Stargirl. Sa troisième et dernière saison sera diffusée en décembre. Le flash suit Barry Allen (Grant Gustin), un enquêteur de scène de crime qui développe une vitesse surhumaine lorsqu’il est exposé à une explosion d’accélérateur de particules et utilise ses nouvelles capacités pour lutter contre le crime dans Central City. Le spectacle a été renouvelé pour sa neuvième et dernière saison.

Les émissions CW qui pourraient revenir la saison prochaine

La CW

Alors que les seize émissions mentionnées ci-dessus sont confirmées annulées, il y en a plusieurs autres dont l’avenir n’est pas clair. Nexstar et The CW ont annoncé qu’ils ne donneraient le feu vert qu’à un nombre « minimal » d’émissions pour la saison 2023-2024, mais n’ont pas encore pris leur décision finale. Les émissions suivantes recevront une saison de plus, après quoi les plus réussies seront renouvelées pour 2023-2024, et les autres seront annulées. Étonnamment, ceux-ci incluent tous les plus grands spectacles du studio, dont certains ne survivront pas.

Marcheur est un redémarrage de l’émission populaire des années 1990 Walker, Ranger texan avec Chuck Norris. Dans la nouvelle série, Cordell Walker (joué par Jared Padalecki, de Surnaturel Fame) revient d’une mission d’infiltration de plusieurs années et reprend son travail de Texas Ranger. La troisième saison de l’émission est diffusée en ce moment. Marcheur : Indépendance est une préquelle de Marcheur. La série préquelle suit l’ancêtre de Cordell, Abby Walker (Katherine McNamara), alors qu’elle enquête sur un meurtre dans les années 1800. Les Winchester est un spin-off de Surnaturel. Il suit les parents de Dean et Sam Winchester alors qu’ils se rencontrent, tombent amoureux et se lancent dans leurs propres aventures de chasse aux monstres. Les premières saisons des deux Marcheur : Indépendance et Les Winchester commencé en octobre de cette année.

Tout américain montre Spencer James (Daniel Ezra), un jeune homme issu d’une famille à faible revenu du sud de Los Angeles, jouant au football pour le riche Beverly Hills High. La cinquième saison est actuellement en cours. Tous américains : Retrouvailles est un spin-off de Tout américain dans lequel Simone Hicks (Geffri Maya) fréquente l’Université Bringston, un collège historiquement noir à Atlanta, et poursuit son rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle. La deuxième saison est diffusée maintenant.

Superman et Loïs suit la vie de Clark Kent (Tyler Hoechlin) et Lois Lane (Elizabeth Tulloch) alors qu’ils retournent dans leur ville natale de Smallville avec leurs enfants et continuent de faire face à une panoplie de super-vilains et à la vie de famille. La troisième saison de l’émission sera diffusée début 2023. Chevaliers de Gotham est une série DC centrée sur les enfants de plusieurs personnages de la franchise Batman. Après la mort de Batman, son fils adoptif Turner Hayes (Oscar Morgan) fait équipe avec les enfants de plusieurs ennemis jurés de Batman, dont Duella Dent (Olivia Rose Keegan), la fille de Joker, et Stephanie Brown (Anna Lore), la fille de Cluemaster. Ensemble, ils essaient d’effacer leurs noms de l’accusation selon laquelle ils sont ceux qui ont assassiné Bruce Wayne. La première saison de l’émission devrait débuter en 2023.

On ne sait pas exactement quel sera le sort du reste du contenu de The CW. Rien n’a été dit jusqu’à présent sur leur série d’anthologies d’horreur au format court Histoires d’horreur en deux phrases, par exemple. De plus, nous ne savons pas ce qui sera fait de leur contenu non scénarisé, y compris les spectacles de magie de scène et de concours de magie. Penn & Teller : trompez-nous, Maîtres de l’illusion, et La magie de Criss Angel avec les étoilesaussi bien que le spectacle de clips Les animaux les plus drôles du mondele spectacle de la compétition Camp de tueuret le jeu télévisé Est-ce que je te mentirais? Les responsables de Nexstar ont déclaré qu’ils avaient toujours l’intention de diffuser du contenu non scénarisé dans le cadre de leur ardoise, il est donc possible que ces émissions restent.