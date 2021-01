Les chances de James Bond s’améliorent pour que Bridgerton Star Regé-Jean Page devienne le nouveau 007

Suite à une publication récente de Bridgerton star Regé-Jean Page qui semblait taquiner un intérêt potentiel à reprendre le rôle de James Bond, les chances que l’acteur succède à Daniel Craig après Pas le temps de mourir se sont considérablement améliorés. Page a rapidement grimpé dans la table en tant que favori extérieur, avec le rapport de Ladbrokes que Page est maintenant à 5/1 pour s’habiller en 007, après avoir été à 40/1 avant Noël.

« Tom Hardy est toujours en tête en tant que favori, avec James Norton juste derrière à la deuxième place. Mais tout est vraiment à jouer dans la course pour 007 et RJP a de grandes chances si les chances sont bonnes », le représentant de Ladbrokes Alex Apati a déclaré.

Cependant, avant que les fans de Bridgerton ne deviennent trop excités, Apati a noté que ce type de changement dramatique dans les chances est assez courant à l’arrière d’une émission à succès. «C’est la raison pour laquelle Cillian Murphy était autrefois favori pendant le pic de ‘Peaky Blinders’», note-t-il. Parmi les autres stars qui ont été confrontées à une situation similaire, citons Richard Madden, qui a été favorisé pour Bond après avoir joué dans la série, Garde du corps, et Paul Mescal, qui s’est également retrouvé en lice pour Bond pendant la popularité du drame irlandais Personnes normales.

«Tous ces noms ont vu leurs chances de se réduire immédiatement après un énorme battage médiatique autour de l’émission dans laquelle ils ont joué le plus récemment, d’où la raison pour laquelle il n’est pas surprenant de voir un modèle similaire avec Regé-Jean Page», dit Apati, avant de raisonner pourquoi Page peut pas juste un autre coup de chance. « Cependant, ce qui renforce un peu plus les chances de RJP, c’est qu’une annonce semble apparemment imminente [around] Le remplaçant de Daniel Craig, donc le timing du succès de Bridgerton « a peut-être bien joué en sa faveur. »

Selon les Ladbrokes, Tom Hardy continue de mener le peloton à 6/4, avec Grantchester Les stars James Norton et Idris Elba suivent respectivement à 7/4 et 7/2. La page se trouve maintenant juste derrière eux à 5/1, devant les goûts de Outlander star Sam Heughan et Éternels ‘ Richard Madden à 6/1, Dunkerque Jack Lowden à 8/1 et Cillian Murphy à 10/1.

Page a fait beaucoup de bruit récemment en partageant un post de lui-même habillé à neuf comme Bridgerton’s Duc de Hastings, marchant avec confiance vers la caméra avant de lever un sourcil à la Roger Moore. Ce qui a vraiment fait trembler les langues, c’est la légende, « Régence, royauté. Secouée et remuée », qui sera familière aux fans de James Bond, et a amené beaucoup de gens à réaliser à quel point l’acteur est bien adapté à l’espionnage à travers le monde.

Bien sûr, nous avons encore la dernière sortie de Daniel Craig à espérer, avec Pas le temps de mourir actuellement prévue pour le 2 avril 2021. Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant. Cela nous vient de Ladbrokes.

