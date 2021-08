Lucy Lawless prévoit un redémarrage de Xena dans un futur proche

Lucy Lawless est très appréciée pour sa course en tant qu’héroïne titulaire de la série d’aventure fantastique Xena : princesse guerrière, et l’actrice a récemment pesé sur la possibilité d’un redémarrage. Diffusé à l’origine pendant six saisons entre 1995-2001, Xena a développé un fort culte avec la série dont les fans parlent souvent. Avec tant d’autres spectacles classiques de l’époque recevant des reprises modernes et des spéciaux de réunion, certains fans se sont demandé si plus Xena pourrait arriver bientôt.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, Lawless a parlé de l’avenir de Xena. Bien qu’elle ne puisse pas être précise, l’actrice laisse entendre qu’une nouvelle version de la série est actuellement en préparation avec un pitch qui a réussi à impressionner Lawless. C’est certainement un éloge de la part de la star de la série originale. Elle poursuit en expliquant comment ce sera « totalement différent » et pourtant « cool » à sa manière. De l’entretien :

« Je le vois [happening] plus ce mois-ci qu’il y a trois ans, parce que je pense qu’il y a eu une nouvelle génération de personnes qui ne sont pas liées par le passé. Cela pourrait être utile de — je vais laisser cette pensée de côté parce que quelqu’un d’autre, quelqu’un m’a proposé l’idée l’autre jour qui est vraiment intelligente. Il y a donc de nouvelles personnes à venir qui vont pouvoir le réimaginer pour une nouvelle génération. Ce sera complètement différent, mais ce sera cool. Et oui, je le fais. Je prévois que cette personne viendra. »

Xena : princesse guerrière a été créé par John Schulian et Rob Tapert et développé pour la télévision par RJ Stewart et Sam Raimi. Avec Lawless dans le rôle principal, la série mettait en vedette Renee O’Connor dans le rôle de Gabrielle, la camarade d’armes de Xena. La série a également présenté des stars invitées notables, dont Karl Urban dans le rôle de Julius Caesar, Ted Raimi dans le rôle de Joxer et Bruce Campbell dans le rôle d’Autolycus.

Il y a eu des faux départs dans le passé quand il s’agissait de redémarrer Xena. À un moment donné, NBC développait un redémarrage avec la production exécutive de Raimi et Tapert avec des rumeurs selon lesquelles Lawless reprenait le rôle. Javier Grillo-Marxuach a été engagé pour être scénariste et producteur sur le projet en 2015, bien qu’il ait annoncé plus tard sa sortie en 2017. Des mois plus tard, NBC a mis de côté cette version du redémarrage, bien que la présidente de NBC Entertainment, Jennifer Salke, ait déclaré que le réseau était toujours ouvert à revisiter Xena sur la route.

« Rien ne se passe là-dessus pour le moment. Nous avons examiné certains éléments; nous avons décidé à ce moment-là que cela ne justifiait pas le redémarrage », a déclaré Salke à THR. « Je ne dirais jamais jamais sur celui-là parce que c’est un titre tellement apprécié, mais l’incarnation actuelle de celui-ci est morte. »

Peut-être Xena : princesse guerrière trouvera une nouvelle vie dans un avenir proche, car ce dernier pitch a apparemment séduit Lawless elle-même. Le temps nous dira si le redémarrage se concrétisera, mais les fans de Lawless ont de quoi faire attention en attendant. Elle peut être vue dans la saison 2 de la série télévisée Acorn Ma vie est un meurtre lors de sa première le lundi 30 août. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Xena