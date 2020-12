Lowi améliore ses tarifs: il veut être l’opérateur bon marché par excellence

Lowi repense ses tarifs pour offrir des prix encore plus compétitifs.

Lowi est l’un des principaux opérateurs «low cost» du pays, qui travaille depuis des années sur son image télécom «casual» et «price friendly». En tout cas, on a cessé d’être anglicisé car l’OMV vient de mettre sur la table un renouvellement complet de vos tarifs, donnant plus de concerts et de minutes à des prix encore plus compétitifs.

A l’occasion du sixième anniversaire de Lowi, l’opérateur a rendu public son nouveau plan tarifaire, qui est lancé à partir de ce moment précis, par exemple pouvoir contracter des lignes supplémentaires avec 5 Go et des appels illimités pour 1,95 euros ou un tarif mobile unique de 8 Go et des appels illimités pour 7,95 euros.

Les nouveaux tarifs de Lowi, en détail

Après avoir augmenté les concerts de plusieurs de ses tarifs il y a quelques mois sans toucher aux prix, Lowi inclut désormais un augmentation retentissante des concerts et des minutes de vos tarifs mobiles, oui, cette montée apporte avec elle un augmentation comprise entre 1 et 2 euros dans leurs versements respectifs.

Ainsi, son tarif plus contenu, avec des appels à 0 centimes et 4 Go de navigation, devient appels illimités et 8 Go de données, avec une augmentation de 1 euro, de 6,95 à 7,95 euros. D’un autre côté, augmenter les concerts de vos autres tarifs mobiles, passant de 10 à 15 et de 20 à 25, avec des augmentations de prix respectives de 9,95 à 11,95 euros et de 14,95 à 15,95 euros. Son tarif de 30 Go et ses appels illimités, oui, restent les mêmes, gardant son prix de 19,95 euros.

Pour les seniors, Lowi a annoncé un nouveau tarif pour lignes supplémentaires autoriser l’embauche pour seulement 1,95 euros une ligne avec 5 Go de données et des appels illimités.

Ces tarifs sont effectifs à partir de ce moment et sont disponibles tant pour les clients actuels que pour les futurs abonnés. Si vous êtes déjà client Lowi, vous pouvez passez à l’un de ces nouveaux tarifs depuis l’application Mi Lowi, bien sûr, il n’est pas obligatoire de le faire Et si vous ne voulez pas de concerts supplémentaires pour un euro ou deux supplémentaires sur votre facture, vous pouvez conserver votre tarif actuel.

Enfin, en complément de ces tarifs mobiles renouvelés, Lowi va dessiner, ce vendredi 18 décembre, dix mobiles LG Velvet 5G sur leur compte Twitter.

