L’original « The Legend of Zelda » atteint un prix d’enchères exorbitant

À ce stade, beaucoup peut être écrit sur le grand impact que le titre original de « The Legend of Zelda » a eu (et continue d’avoir) dans l’industrie du jeu vidéo. Non seulement à cause de ses multiples suites et redémarrages au fil des ans, mais aussi à cause de la grande influence qu’il exerce sur des millions de développeurs dans le genre RPG.

Il n’est donc pas si étrange qu’une copie du jeu que Nintendo a sorti en 1987, qui est restée complètement scellée depuis lors, puisse atteindre le prix exorbitant de 110 000 € grâce à une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions, qui a marqué l’article sous le lot « NES R ».

Le site d’enchères décrit cette copie de « The Legend of Zelda » comme « l’apothéose de la rareté, de la signification culturelle et des pièces maîtresses de collection ». Wata Games, qui propose des services de notation de jeux vidéo à collectionner, a attribué à cet article une note de 9,0 et son état et une note A pour la qualité de son étanchéité, soit la note la plus élevée de son système de notation.

La copie « NES R » de « The Legend of Zelda » n’a été produite que quelques mois en 1987, avec une variante « Rev-A » qui est apparue sur le marché au début de 1988. Selon la liste, il n’y a qu’une seule production avant la variante « NES R », qui est la version « NES TM ».

Cette nomenclature fait référence au symbole utilisé après le logo Nintendo Entertainment System, une variante du symbole de marque non enregistrée et les versions ultérieures de ce symbole. Les organisateurs de la vente aux enchères affirment qu' »il est largement admis qu’il n’y a qu’une seule copie scellée de » NES TM « du jeu actuellement sur le marché, donc cette » NES R « édition de » The Legend of Zelda « peut être la seule complètement . scellé aujourd’hui.

Une vente aux enchères similaire a eu lieu plus tôt cette année avec un autre des titres classiques de Nintendo : Super Mario Bros. La copie scellée de ce jeu pour la console NES a été vendue pour un total de 659 333 €, avec une note Wata de 9,6 avec une note A+. .