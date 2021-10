Le nouveau film « Transformers » se termine par le tournage

Après l’arrivée réussie de « Bumblebee » au cinéma, la franchise Transformers proposera un nouvel opus qui restera complètement étranger au récit présenté par le réalisateur Michael Bay, anticipant l’arrivée d’une histoire centrée sur « Beast Wars » avec les performances d’Anthony Ramos et Dominique Fisher comme ses protagonistes.

« Transformers: Rise of the Beasts » présentera une histoire centrée sur la ville de New York en 1994, lorsque la guerre entre les factions des Maximals, les Predacons et les Terrorcons a atteint la Terre, présentant la montée Optimus Prime (exprimé par Peter Cullen) en tant que chef de la faction de la résistance Autobots.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dune a la plus grande ouverture de Warner Bros. après la pandémie

Steven Caple Jr., connu pour son travail sur « Creed II », a été chargé de prendre la direction de ce nouveau film qui a célébré la fin de son tournage, présentant via Instagram un premier aperçu d’Optimus Prime dans sa bande-annonce emblématique. apparence avec un design qui ravira les fans vétérans de la franchise.

« Je veux en savoir plus sur Optimus Prime, aller sous la surface, sous le métal si vous le pouvez, et explorer qui il est et son expérience sur terre », a déclaré Caple Jr. lors de la confirmation du projet au cours de la dernière année à partir de une déclaration officielle présentée par Paramount Pictures.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel n’avait aucun plan pour Nick Fury après « Iron Man »

« Transformers: Rise of the Beasts » mettra en vedette d’autres personnages classiques de la franchise tels que Bumblebee, Mirage, Arcee, Wheeljack, Scourge et Nightbird, dont les apparitions de véhicules ont récemment été révélées sur des photographies prises sur le plateau de tournage. , qui ont été partagées par l’acteur Antoine Ramos.

Le producteur Lorenzo Di Bonaventura a souligné l’été dernier que tout ce que la saga avait à dire sur la lutte éternelle entre les Autobots et les Decepticons a été épuisé. « Sauver le monde a été laissé aux Autobots et dans ce cas, aux Maximals. Si vous avez vu les autres films, vous verrez des méchants que vous n’avez jamais vus auparavant et de nombreux éléments que nous n’avons jamais fait auparavant. » « Transformers: Rise of the Beasts » a une date de sortie prévue pour le 24 juin 2022.