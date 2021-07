Lana Del Rey partage la pochette de Blue Banisters, son nouvel album

Lana Del Rey a surpris ses fans en présentant la pochette de son nouvel album studio « Blue Banisters », ainsi qu’en anticipant la sortie d’un nouveau single. A travers ses réseaux sociaux, la chanteuse a présenté une photo d’elle assise à côté de ses deux bergers allemands, Tex et Mex.

Dans un article séparé, Lana Del Rey a partagé un extrait d’une vidéo inédite dans laquelle la chanteuse chante une mélodie douce et lente au rythme du piano. « L’album sortira tard, le single sortira bientôt. Bonne journée », a déclaré l’interprète dans la publication.

En avril dernier, Lana Del Rey annonçait que « Blue Banisters » serait disponible à partir du 4 juillet, jour où les États-Unis célèbrent leur indépendance. Cependant, l’album n’a pas encore vu le jour. La chanteuse n’a jusqu’à présent pas fourni de détails clairs sur la raison de ce retard dans son matériel.

Jusqu’à présent, Del Rey a présenté trois singles issus de ce nouveau matériel : « Text Book », « Wildflower Wildfire » et « Blue Banisters » qui donne le titre à ce nouvel album. Juste un jour après la sortie de « Chemtrails Over the Country Club » en début d’année, la chanteuse avait annoncé la sortie de « Rock Candy Sweet », un album avec lequel elle a assuré qu’elle « défierait les accusations d’appropriation culturelle et glorifier la violence domestique »contre lui.

Actuellement, Lana Del Rey devrait faire partie de l’édition du 20e anniversaire du festival Bonaroo aux États-Unis en septembre prochain, avec la participation de divers artistes tels que Foo Fighters, Megan Thee Stallion, Lizzo, Tame Impala ou Tyler the Creator. .