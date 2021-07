Anne With an E : pourquoi Netflix est désormais plus susceptible de renouveler la série

Anne avec un E est devenu l’une des séries préférées des téléspectateurs, mais le service de streaming Netflix décidé de l’annuler définitivement. Les fans ont fait des demandes via les réseaux sociaux, mais il n’y a eu aucune réponse de la plateforme. Quelque chose vient de se passer récemment qui peut raviver l’espoir des fans.

Après avoir sorti trois saisons, la production a été annulée et l’intrigue s’est brusquement fermée, sans aucun indice pour un quatrième versement. Ce qui s’est passé, c’est que Ce projet était en collaboration avec la station de télévision canadienne CBC, mais la chaîne a noté que « collaborer avec Netflix violait le contenu local », et ils ont décidé de rompre tout type de lien.

En avril, le créateur Moira Walley-Beckett a pris la parole et remercié le soutien et l’amour des fans pendant cette période : « Cela me montre à quel point cette série est liée à un public si diversifié à travers le monde et à quel point elle a été importante pour tout le monde. ». De plus, il a révélé quel est son plan pour l’avenir : « J’adorerais écrire un film de clôture pour ‘Anne With an E' ».

+ Pourquoi le renouvellement est-il plus possible ?

Le média américain Date limite a annoncé que la plate-forme Netflix a d’abord ouvert un bureau au Canada, le pays d’origine d’Anne With an E. Avec ça, les téléspectateurs espèrent que le streaming pariera à nouveau sur les productions de ce pays, comme le spectacle basé sur l’œuvre classique de la littérature pour enfants de Lucy Maud Montgomery de 1908.







Ce n’est pas tout, un autre but de croire que la rénovation est plus proche est que son protagoniste, Amybeth McNulty, a été confirmé pour la saison 4 de Stranger Things. Étant une figure très populaire et aimée de ses partisans, on s’attend à ce que Netflix ne manquez pas l’occasion de reprendre l’histoire, même si pour le moment ils n’ont publié aucune déclaration à ce sujet.