Lorde atteint un nouveau record de streaming avec « Royals »

À ce stade, 2013 semble loin, l’année où Lorde, un artiste d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, âgé de seulement 17 ans, a captivé des millions de personnes avec « Royals », le premier single de son premier album avec lequel il a maintenant atteint un nouveau record avec pas moins d’un milliard de vues sur les services de streaming musical.

Lorde, nom de scène d’Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, est le dernier artiste de la région d’Océanie à faire partie de «The 1,000,000,000 List», organisé par APRA AMCOS, une association composée des deux organisations de droit d’auteur les plus récentes. Les principaux acteurs australiens qui ont déjà présenté Kevin Parker de Tame Impala et une merveille à succès Gotye.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nouvelle musique ABBA « définitivement » à venir cette année

Pour que Lorde fasse officiellement partie de cette liste de sélection, APRA AMCOS a pris en compte les données de reproduction dans les profils officiels de l’artiste sur Spotify, Apple Music, YouTube, YouTube Music, Vevo, Amazon Music et toute autre plateforme sur laquelle votre la musique est légalement disponible.

Selon Billboard, Lorde a reçu son nouveau prix dans les bureaux de l’APRA AMCOS en Nouvelle-Zélande par le PDG Dean Ormston et Anthony Healey, le directeur des opérations de l’organisation, qui a également reconnu Kobalt Music Publishing, une maison de disques.

Récemment, quatre auteurs-compositeurs néo-zélandais ont été ajoutés à «The 1,000,000,000 List», dont le producteur de musique Joel Little, en charge du travail derrière «Lover» de Taylor Swift et qui a remporté son quatrième prix pour «ME!», L’album de Swift sorti en 2019 .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Till Lindemann de Rammstein partage son nouveau single, « Lubimiy Gorod »

« La Liste 1 000 000 000 » est présentée par ses organisateurs comme le premier prix du genre à récompenser les réalisations des compositeurs de cette manière. Kevin Parker obtiendrait la reconnaissance pour « The Less I Know The Better », Dean Lewis et Jon Hume pour « Be Alright », ou Gotye pour son single acclamé « Somebody That I Used To Know ».