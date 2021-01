Les créateurs de Cobra Kai expliquent pourquoi Kreese est le seul vrai méchant de la franchise Karate Kid

Cobra Kai s’est positionné comme une interprétation plus nuancée du film emblématique Le Karaté Kid. Mettant en vedette un Daniel LaRusso et Johnny Lawrence d’âge moyen, la série a fait un excellent travail en montrant que Daniel n’est pas la figure héroïque entièrement blanche, et Johnny n’est pas le méchant de l’intimidation entièrement noir dont nous nous souvenons de notre enfance.

Au contraire, les deux personnages ont beaucoup de nuances de gris en eux. Mais malgré la confusion des eaux en termes de qui nous considérons les bons et les méchants de l’histoire, le co-créateur de Cobra Kai, Josh Heald, a déclaré à ComicBook.com que la série avait en effet un méchant clair, John Kreese.

« Nous savions depuis le début que Kreese avait été le grand méchant loup de la franchise. Dans les années 80, il y avait Dark Vador et il y avait John Kreese en termes de méchants de films qui nous effrayaient en tant qu’enfants et des chambres dans lesquelles nous ne le faisions pas. Nous savions donc qu’il y avait un réel pouvoir à Kreese et cela a contribué à la raison pour laquelle nous avons attendu jusqu’à la toute fin de la première saison pour le ramener. Parce que c’est une figure qui enlève toute la vie de la pièce et attire l’attention que vous voulez donner à son moment une gravité et vous pencher dans ce personnage pour cette peur et la ressentir à travers les yeux de Johnny et être avec Johnny dans ce voyage. Donc, au début, nous avons dû attirer notre public avec Johnny. «

Alors que Johnny était le principal antagoniste de Le Karaté Kid, un enfant riche cruel et intimidant avec une puce sur l’épaule, il était fortement sous-entendu que l’une des principales raisons de la délinquance de Johnny était les leçons que lui avait enseignées son sensei Kreese Cobra Kai. Après que Kreese ait fait son entrée dans Cobra Kai, il fut bientôt à la hauteur de ses vieilles astuces, apprenant à une nouvelle génération d’étudiants que la seule chose importante est de gagner à tout prix. Selon Heald, ce qui délimite le Kreese vu dans Cobra Kai de Le Karaté Kid les films, c’est que le public est désormais mieux à même de comprendre ses motivations.

«Nous avons dû expérimenter un peu de croissance et ensuite nous avons dû ramener ce chiffre effrayant [of Kreese]. Une fois que nous l’avons ramené dans la saison 2, nous avons commencé à nous plonger dans le passé de John Kreese. Ne pas remonter si loin, mais remonter aux années intermédiaires, les années après Karate Kid Part III et le racheter un peu de la manière dont il était un homme brisé qui avait des regrets dans sa vie et essayait seulement d’aider . Mais une fois que nous avons franchi le pas de faire ce que nous avons fait à la fin de la saison deux et de voir Kreese, prenez la main sur Cobra Kai et reprenez-le à Johnny. Il a fallu un peu plus de fouille pour continuer à faire en sorte que le public soit disposé, à ne pas nécessairement être du côté de Kreese, mais à comprendre ce qu’est même son côté, plutôt que de simplement le faire être une figure tournoyante de moustache, qui va entrer et attrape des choses. «

Cobra Kai stars William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List et Martin Kove. Les trois saisons sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid, Netflix, Streaming