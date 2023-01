Le changement physique de Jenna Ortega, de ses premiers projets à Scream et Merlina

célébrités

L’actrice a plus d’une décennie de carrière et cela a été son changement physique devant l’écran.

©IMDBL’actrice a débuté sa carrière en 2012 dans la série Rob

La course de Jenna Ortega a plus de dix ans et bien qu’une grande partie du monde la connaisse pour son rôle dans la série Merlinde Netflixl’écran a vu l’actrice grandir, pour cette raison, nous vous montrons Comment s’est passé ton changement physique ?de leurs premiers projets aux plus récents, tels que pousser un cri Oui Merlin.

+ Les débuts de Jenna Ortega

L’actrice de 20 ans Originaire de la vallée de CoachellaCalifornie, a fait ses débuts en 2012 dans la série Rob près de Eugenio Derbez et Rob Schneider, quand j’avais environ 10 ans. Sa participation était pour un seul chapitre et son personnage n’avait pas de nom, elle était simplement décrite comme « fille ».

+ CSI New York

L’actrice n’a participé qu’à un seul chapitre de la série policière et il s’intitulait « Non-dit« (2012). Bien qu’elle n’ait pas eu beaucoup de temps à l’écran, l’actrice a été mise au défi de rester immobile, upas l’un des plus grands défis, même pour les stars les plus expérimentées.

+ homme de fer 3

pendant que vous le lisez, Jenna Ortega faisait partie du MCU bien avant d’autres acteurs, comme Ryan Gosling et il l’a fait pendant la bande Iron Man 3 où elle avait le rôle de la fille du vice-président.

+ Chapitre 2 insidieux

La participation d’Ortega au sixième volet du film pousser un cri (2022) n’était pas le début de l’actrice dans le genre de l’horreur, car déjà en 2013 la californienne a donné vie à Annie pour le deuxième volet de la saga insidieux.

+ Tout savoir Nina

Bien qu’ayant eu plusieurs participations à de grands projets cinématographiques et télévisuels, comme on l’a vu aux côtés d’Eugenio Derbez, Rob Schneider et Robert Downey Jr lui-même, Le premier rôle principal de Jenna est venu en 2014 avec série Je sais tout Nina. La série est de Dream Works TV dans Youtube et Jenna y a donné vie à un jeune créateur de contenu et tweeter.

+ Ricky Ricon

Bien que Jenna Ortega ressemble beaucoup à son premier rôle, déjà à la puberté, elle avait l’air un peu plus grande, comme on peut le voir dans la série. Ricky Ricon (2015)où a donné vie à Darcy pendant 21 épisodes.

+ Entre Frères

Cela a été un autre des rôles principaux d’Ortega à la télévision. La série, qui diffusé de 2016 à 2018, suivi la vie de l’adolescent Harley Diaz, qui a traversé l’agitation d’être la deuxième fille d’une famille avec six autres frères et sœurs. Ici, Jenna est passée de rôles d’enfant à adolescente.

+ Jeanne la Vierge

Jenna Ortega formée partie de ce projet qui a duré cinq ans et a été joué par Jaime Camil et Gina Rodríguez. Jenna a joué Jane dans sa jeunesse, apparaissant dans 30 épisodes.

+ Cri 6 et Merlina

Comme nous le disions au début, l’écran a vu grandir l’actrice de 20 ans et l’un de ses rôles les plus récents est crier 6où il semble très différent de MerlinCependant, les deux sont les projets les plus récents où l’on peut finir de voir le changement physique de Jenna Ortega de ses premiers rôles à nos jours.

