Zack Snyder vient de sortir l’une de ses productions les plus attendues sur Netflix en tant que l’armée des morts, mais il ne peut toujours pas échapper à Justice League. Le célèbre réalisateur est toujours au centre de la polémique car les fans réclament la poursuite du Snyderverse de DC Comics et Warner Bros ne donne pas le bras à tordre. Le cinéaste a de nouveau parlé de la polémique et cette fois il était loin d’être mesuré: c’était très dur contre la société de production et ses dirigeants. Qu’a t’il dit?

Depuis la sortie de Justice League de Zack Snyder, les fans ont lancé une campagne pour exiger que WB continue l’univers créé par le réalisateur, qui prévoyait à l’origine au moins trois films. Cependant, la société a non seulement ignoré les demandes, mais a également commencé à chercher un remplaçant pour Henry Cavill pour le personnage de Superman.







Snyder a fait des déclarations La prise de Jake et renvoyé au mouvement #RestoreTheSnyderVerse qui est une tendance dans les réseaux sociaux. « Warner Bros ha sido agresivamente anti-Snyder. ¿Qué puedo decir? Claramente, no están interesados en mi visión. Pero también diré que desde luego no estaban interesados originalmente en mi visión de la Liga de la Justicia. Sin dudas, tomaron decisiones respecto en ce que »Il a déclaré sans rien garder.

Zack Snyder a parlé après le limogeage de Henry Cavill et a été extrêmement dur contre Warner Bros

Le réalisateur de 55 ans s’est également exprimé sur les changements de personnages que WB souhaite apporter (comme Superman) et a mis en avant ceux de son univers. «J’adore les personnages et j’aime les mondes et je pense que c’est un endroit formidable pour faire un film. Je ne sais pas ce qui pourrait être fait à partir de maintenant à part je pense que le mouvement des fans est très fort et l’intention de la communauté des followers est très pur, j’ai un immense respect pour ça« , a-t-il synthétisé.

Enfin, il s’est entretenu directement avec les dirigeants de l’entreprise et leur a laissé des conseils avisés sur les campagnes populaires: «J’aimerais que les esprits froids prédominent dans le studio et voient qu’il y a ce fandom massif qui en veut plus. Mais qui sait ce qu’ils vont faire?« .