Lizzo réagit au virus TikTok à propos de quelle Muse elle devrait jouer dans Hercules en direct

Lizzo dans le rôle de Thalia ? Fatigué. Lizzo comme Terpsichore ? FILAIRE.

Au cas où vous l’auriez oublié, un live-action Hercule Le film est actuellement en développement et depuis l’annonce de la nouvelle, les fans, les acteurs et les musiciens manifestent et partagent leurs choix de casting de rêve sur les réseaux sociaux.

Ariana Grande a déjà manifesté le rôle de Megara, Amber Riley a également a exprimé son désir pour jouer une muse et, plus récemment, Jennifer Hudson a mis ses talents exquis dans le ring pour le rôle de la muse principale, Calliope.

Plus tôt ce mois-ci, Lizzo a également sorti son tout nouveau single ‘Rumors’, avec une vidéo inspirée d’une déesse grecque qui a rappelé à tout le monde qu’elle devrait Tout à fait incarnez l’une des Muses dans la version live-action du classique de Disney.

Lizzo a longtemps été un choix préféré des fans pour apparaître comme l’une des muses, la plupart des gens ayant tendance à la choisir comme Thalia, la muse de la comédie. La description du personnage de Thalia se lit comme suit : « Le plus petit des cinq, plein de figure, joue de la trompette et cause souvent des méfaits. »

Cependant, un TikTok viral a maintenant déclenché un débat sur laquelle des muses Lizzo serait parfaite pour jouer (alerte spoiler, ce n’est pas Thalia!) – et Lizzo elle-même a maintenant réagi.

Hier (18 août), Lizzo a réalisé en duo une vidéo TikTok de l’utilisateur @alexsispage, intitulée « Pourquoi Lizzo NE DEVRAIT PAS être Thalia dans Hercule ».

Dans la vidéo, Alexsis explique que le casting « n’a aucun sens » et qu’ils pensent que la seule raison pour laquelle Lizzo est un choix populaire pour cette muse en particulier est que « Lizzo est une fille plus grande ». La vidéo poursuit en soulignant que Thalia est la muse la plus petite, mais que Lizzo mesure 5 pieds 10 pouces. Lors du duo de la vidéo, Lizzo a précisé qu’elle mesurait 5 pieds 9 pouces.

Le TikTok poursuit ensuite en affirmant que Lizzo – et sa gamme vocale – seraient en fait un match parfait pour Terpsichore, la muse de la danse. Et à en juger par la réaction de Lizzo dans le duo, elle adore l’idée !

Le duo de la vidéo de Lizzo a recueilli plus de 7 millions de vues et compte. Répondant à un commentaire de l’utilisateur original de TikTok qui l’a fan-castée sous le nom de Thalia, Lizzo a également écrit: « C’est tout loveeeee … Tout le monde a droit à son opinion. Vous êtes valide. »

Les rumeurs les plus récentes d’un live-action Hercule film ont été rapportés pour la première fois par The DisInsider. Il a ensuite été confirmé que Joe et Anthony Russo produiraient le film en direct. Les frères Russo ont également laissé entendre que le film ne serait pas non plus un remake strict du classique animé de Disney.

À l’époque, ils ont également déclaré qu’ils en étaient encore aux premiers stades du développement et qu’ils ne savaient pas si ce serait même une comédie musicale ou non. « Nous ne pouvons pas dire d’une manière ou d’une autre », a déclaré Anthony à Collider avant d’ajouter: « La musique en fera certainement partie. »

Quoi qu’il en soit, assurez-vous simplement que Lizzo fait partie de cette formation Muse. S’il te plaît et merci.

