10 chansons emblématiques de Little Mix qui auraient dû être des singles

Un morceau dédié à quelques-unes des chansons de Little Mix qui méritaient leur temps au soleil.

En tant que l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, Little Mix est bien connu pour ses tubes emblématiques. Des chansons comme « Shout Out to My Ex », « Black Magic » et « Sweet Melody » sont si énormes que vous n’avez même pas besoin d’être un fan inconditionnel de Little Mix pour savoir comment elles vont. Little Mix vient d’annoncer ses premiers Greatest Hits, Entre nous, et chaque chanson dessus est un succès indéniable.

Cependant, n’importe quel mixeur de longue date pourra vous dire que les filles ont autant de morceaux d’album emblématiques que de singles. En fait, à chaque époque de Little Mix, il y a eu de nombreuses chansons qui, pour une raison quelconque, n’ont pas fini comme des singles, même si elles avaient le potentiel d’être en tête des charts.

Dans cet esprit, nous avons analysé le brillant catalogue de Little Mix et sélectionné seulement 10 de leurs meilleures coupes profondes qui se classent aux côtés de leurs singles parmi leurs meilleures musiques à ce jour.

10) ‘Aime-moi ou laisse-moi’, Devenir bizare

Un favori des fans, ‘Love Me or Leave Me’ est l’une des ballades les plus déchirantes de Little Mix. Le huit du milieu de Jade dans le refrain final de Leigh-Anne est tout simplement spectaculaire. Little Mix n’a jamais joué « Love Me or Leave Me » en direct, mais la chanson est si populaire auprès des fans qu’elle a été certifiée Silver au Royaume-Uni et compte plus de 115 millions de flux sur Spotify uniquement.

9) ‘À propos du garçon’, Saluer

Saluer regorge d’options pour célibataires, mais il y a quelque chose à propos de, quelque chose ‘About the Boy’ qui crie célibataire. La chanson est crochet après crochet après crochet et, comme beaucoup de Saluer, c’est cool tout en étant incroyablement amusant. Le pont de Perrie est également l’un des meilleurs de Little Mix. La note haute. L’expiration. Le fou rire. La musique ne va pas mieux que ça.

8) « Rien d’autre n’a d’importance », Jour de gloire

Little Mix ne s’est pas trompé sur leur Jour de gloire des choix simples mais «Nothing Else Matters» aurait fait un ajout brillant à la collection. C’est un parfait hymne aux briquets en l’air avec le genre de refrain si euphorique qu’ABBA en serait jaloux. Sans oublier que le segment « Votre amour si profond / corps sur moi » de Leigh-Anne est de l’or pop.

7) « Garçon », Saluer

Il est possible que « Boy » soit beaucoup trop expérimental pour avoir jamais fonctionné en tant que single, mais il est indéniable que c’est l’une des meilleures choses que Little Mix ait jamais enregistrées. Le premier couplet acapella, les harmonies impeccables, le beatbox de Jesy – si vous avez déjà douté du talent de Little Mix, « Boy » montre exactement pourquoi ils sont l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps.

6) ‘Monstre en moi’, LM5

‘Secret Love Song’ est largement considéré comme la meilleure ballade de Little Mix, mais ‘Monster In Me’ est à la hauteur. Chaque seconde est dégoulinante d’émotion. Sans oublier que les couplets sobres, le refrain énorme et les ad-libs finaux fonctionnent tous si bien ensemble. Il se termine par les filles chantant « hantant moi / te hantant » à l’unisson et la piste entière est d’une beauté envoûtante.

5) ‘Bonheur’, Confettis

‘Confetti’ avait cinq excellents singles. Cependant, s’il y avait eu de la place pour un autre, « Bonheur » aurait été le choix parfait. Le contraste entre les couplets pop et la production de garage sur le refrain est exquis et les voix de Little Mix planent sur les deux de la manière la plus satisfaisante. L’équivalent Little Mix de « No Tears Left to Cry » d’Ariana Grande.

4) ‘Est-ce que votre amour est assez’, Jour de gloire

Le Jour de gloire L’ère était pratiquement terminée au moment où cela est sorti, mais elle aurait dû être prolongée pour donner « Is Your Love Enough ? » l’attention qu’il mérite. ‘Un baiser, tu tombes amoureux / Deux beaucoup n’est jamais trop / Trois soirs de suite, je ne m’arrête pas’ est un lyrisme pop parfait. Une sœur sexuellement libérée de ‘Touch’ qui ne manque jamais de s’éteindre.

3) « Ne t’oublie pas », LM5

Quel bang indéniable. Non seulement le crochet pop ‘bada-bang-bang’ de Perrie est d’or, mais les performances vocales de toutes les filles sont incroyables. La façon dont Leigh-Anne chante « nous pouvons rendre ça dur ou ça easaaayaaayaaay », les ad-libs, le huit du milieu de Jesy et Jade, l’outro ! ‘Forget You Not’ est cool, mature et cher sans jamais être ennuyeux. Un tube.

2) « Rien ne vous ressemble », Saluer

Little Mix a sorti tellement de bonnes chansons depuis « Nothing Feels Like You », mais cela reste l’un des points forts de leur discographie. De la production piétinante au refrain contagieux, il a tout l’étoffe d’un classique du Little Mix. Si peu de chansons d’amour parviennent à capturer à quel point être amoureux peut être joyeux, mais « Nothing Feels Like You » fait exactement cela.

1) ‘Wasabi’, LM5

Tout au long de la carrière de Little Mix, le groupe a fait l’objet d’un torrent d’humiliations et de critiques injustifiées. « Wasabi » est le retour parfait pour tous ceux qui les ont déjà trollés. Les paroles sont iconiquement émoussées et la production nous donne tout, d’un refrain prêt pour le club à une délicieuse panne de rock.

En raison d’un changement de label, Little Mix n’a pas pu sortir ‘Wasabi’ en single mais les filles ont eu le dernier mot. Depuis, elle est devenue virale sur TikTok à plusieurs reprises et est devenue l’une de leurs chansons les plus diffusées.

Qu’en penses-tu? En avons-nous manqué ?

