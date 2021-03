Live, le film de Kurosawa en avance sur son temps

La pandémie a mis les humains contre le mur à bien des égards. De la première semaine d’accouchement à ce jour, le les questions internes sur l’existence et le futur ont envahi la pensée de millions de personnes qui sont encore en vie. Et en même temps, les peurs. L’un des plus développés a été et continue d’attraper le virus. Cette peur a conduit les individus à se poser la question suivante: « Que se passe-t-il si je meurs? » Alors la première réponse est une conviction angoissée: «Je ne veux pas mourir».

Face au risque latent d’être victime mortelle du coronavirus, un autre doute qui afflige dans le présent, ceci à partir d’une réflexion sur ce qui a été fait ou n’a pas été fait dans le passé, c’est se demander ce que c’est que vivre. Quoi faire maintenant? Pourquoi le faire?

Dans les films, Akira Kurosawa motivé à poser ces questions avec Ikiru (actif), l’un de ses grands chefs-d’œuvre, sinon le plus grand. Avec ce film, il laisse également l’héritage d’un message profond, positif et beau pour la reconstruction du monde en montrant ce que signifie vivre.







Il le fait avec Kanji Watanabe (Takashi Shimura), un bureaucrate atteint d’un cancer de l’estomac en phase terminale et dont l’histoire nous emmène dans ce qui semble être l’ennui d’un homme ennuyé et sans espoir qui mourra sans même avoir connu un minimum de joie. Mais Kurosawa s’accroche à cette apparition initiale pour raconter la vie à travers la mort et le bonheur à travers ce qui pourrait bien conduire à la tragédie.

«J’aimerais vivre comme toi un jour avant ma mort. Sinon, je ne pourrai pas mourir. Je veux faire quelque chose mais je ne sais pas quoi faire. Vous seul pouvez m’apprendre », Watanabe dit à Toyo, une jeune femme pleine de vitalité.







Ces paroles viennent d’un homme qui a la certitude qu’il mourra dans peu de temps, donc sa hâte est d’apprendre à vivre. Mais pour quoi? En ce sens, le mourant veut le faire avec l’utilité de quelque chose de pratique pour la vie des autres et qui justifie la sienne; intervenir pour la construction d’un parc est une réponse à ce qu’il faut faire pour se sentir vivant.

À partir de 1952, Ikiru C’est un film qui correspond parfaitement à aujourd’hui. En plus d’être un joyau cinématographique pour tous ses éléments, c’est aussi un poème visuel qui fonctionne comme un encouragement à se reconstruire dans un monde comme aujourd’hui, où la pandémie a posé deux questions constantes sur la table: que se passe-t-il si je meurs? Qu’est-ce que vivre?