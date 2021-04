Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 370

Joyeuses Pâques tout le monde! Nous espérons que vous passerez un week-end reposant supplémentaire, avec beaucoup de jeux et des œufs en chocolat. Essayez simplement de ne pas manger toutes ces spécialités laitières à la fois – vous devez au moins en garder pour le week-end prochain, n’est-ce pas?

Sammy Barker, éditeur

Sean Murray m’a finalement convaincu de donner une autre chance à No Man’s Sky, et c’est fondamentalement un jeu différent à ce stade. C’est aussi incroyable maintenant, au fait.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Je joue à Disco Elysium ce week-end, qui crie juste «Joyeuses Pâques». C’est un jeu fascinant jusqu’à présent, et j’ai vraiment hâte de voir comment l’histoire se déroulera – en particulier sur la base de mes actions douteuses.

Graham Banas, critique

Je me fraye un chemin à travers certaines critiques, y compris un certain jeu Star Wars à venir, qui sera certainement une distraction suffisante. mais je dois faire mon pèlerinage quotidien obligatoire à Rainbow Six: Siege, en particulier cette saison, car il y a vraiment une tonne de choses dans le dernier Battle Pass que je veux vraiment. J’en ai besoin!

Jamie O’Neill, critique

En guise de sauvegarde l’année dernière, j’ai acheté une PS3 Slim de 500 Go de rechange et téléchargé plus de 150 jeux numériques. Malheureusement, il n’y a que 13 week-ends avant la fermeture du PS Store de la PS3 le 2 juillet 2021, donc je vais essayer de recommander deux jeux PS3 rétro par semaine via WAYP. Je vais commencer par des beat-’em-ups fantastiques, y compris l’arcade Golden Axe – c’est plus court, mais graphiquement supérieur à la version Mega Drive – et les incroyables Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara.

Nous espérons sincèrement que vous apprécierez votre week-end de Pâques et que vous réussirez à passer un bon moment de jeu pendant la pause. En attendant, prenez un moment pour nous dire à quoi vous jouez ci-dessous.