Cecil Hotel: Combien de morts y ont-ils eu?

Depuis ses débuts, l’hôtel Cecil a été en proie à la mort et au meurtre, mais combien de personnes y sont-elles réellement mortes?

Merci à la nouvelle série de vrais crimes de Netflix Scène de crime: la disparition à l’hôtel Cecil, les gens sont maintenant accro à l’histoire de l’un des endroits les plus tristement célèbres du centre-ville de Los Angeles.

La disparition à Hôtel Cecil s’ouvre en racontant l’histoire tragique d’Elisa Lam, une étudiante de 21 ans portée disparue en 2013 et retrouvée trois semaines plus tard dans un réservoir d’eau sur le toit de l’hôtel. Ensuite, les téléspectateurs apprennent rapidement que le même hôtel a une longue histoire de morts, de meurtres et de suicides.

Dans la série, le Cecil Hotel est décrit comme un «repaire sans loi», un «hôtel de la mort» et un endroit où «les tueurs en série laissent tomber les cheveux». La bande-annonce pose également la question suivante: « Y a-t-il une pièce ici où quelqu’un n’a pas mort en? »

Depuis son ouverture en 1927, il a été en proie à des centaines et des centaines de morts horribles et tragiques. Mais combien de morts se sont-ils réellement produits là-bas?

Combien de morts sont survenus à l’hôtel Cecil? Image: Netflix

Il y a environ 17 décès répertoriés sur la page Wikipédia de l’hôtel Cecil, dont ceux d’Elisa Lam, de Pigeon Goldie et d’un certain nombre d’autres décès tragiques. Cependant, dans la série, la directrice générale Amy Price explique qu’en 10 ans de travail au Cecil, elle a vu environ 80 morts.

L’hôtel a ouvert ses portes en 1927, 80 ans avant qu’Amy ne commence à y travailler. c’est vague exactement combien de décès sont survenus à l’hôtel, mais il semble qu’il pourrait être bien plus de 100 sur la base de ces chiffres.

Le premier décès à l’hôtel Cecil aurait eu lieu en 1927, la même année de son ouverture. Percy Ormond Cook, 52 ans, s’est suicidé après avoir échoué à se réconcilier avec sa femme et son enfant. Il s’est tiré une balle dans sa chambre d’hôtel.

Bon nombre des décès survenus dans l’hôtel étaient des suicides, des meurtres ou des surdoses accidentelles. Un grand nombre des décès signalés plus larges survenus dans le Cecil sont également détaillés dans la série.

En juin 1964, « Pigeon Goldie » Osgood a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel saccagée. Elle avait été agressée sexuellement, battue et assassinée. Un suspect a été arrêté mais a ensuite été innocenté du crime. À ce jour, son meurtre n’est toujours pas résolu.

La mort d’Elisa Lam en 2013 est également l’une des tragédies les plus récentes à se produire à l’hôtel Cecil. Elisa a disparu lors de son séjour à l’hôtel et son corps a été retrouvé plus tard dans l’un des réservoirs d’eau sur le toit du bâtiment. Les détails exacts de sa mort et de sa disparition ont soulevé de nombreuses questions, mais il a été dit qu’elle est décédée des suites d’une noyade accidentelle.

Cecil Hotel et Stay on Main sont maintenant fermés pour rénovation. Image: Netflix

Richard Ramirez a-t-il déjà tué quelqu’un à l’hôtel Cecil?

Dans les docu-séries, le Cecil est décrit comme un endroit où «les tueurs en série laissent tomber les cheveux».

Richard Ramirez, connu sous le nom de Night Stalker, a séjourné à l’hôtel Cecil pendant sa terrifiante tuerie à Los Angeles au milieu des années 80. On dit qu’il retournerait à l’hôtel, les vêtements trempés de sang, et retournerait dans sa chambre après ses meurtres. En raison du genre d’endroit où se trouvait le Cecil, personne ne semblait sourciller.

On ne sait pas si Ramirez a tué quelqu’un à l’hôtel Cecil. La plupart de ses meurtres au cours de cette période ont eu lieu au domicile de la victime.

