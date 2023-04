Qui est l’acteur latino qui joue Miguel O’hara dans Spider-Man Across the Spider Verse

merveille

Cette semaine, la première bande-annonce officielle de la suite animée très attendue de Spider-Man est sortie.

© IMDbSpider-Man : À travers le Spider-Verse.

La bande-annonce de la suite très attendue de Spider-Man dans le Spider-Verseintitulé Spider-Man à travers le Spider-Verse. Le film original est sorti en 2018 et a été complètement flatté, au point de se voir attribuer un oscardonc les attentes pour ce nouvel opus sont très élevées.

Dans la suite, nous reverrons milles morales en tant que protagoniste principal, mais il ne sera pas le seul personnage latino du film. Nous aurons également l’occasion de rencontrer Michel O’Harajoué par le talentueux acteur oscar isaac. Il convient de noter qu’il avait un camée minime dans le film précédent.

oscar isaac pas étranger au monde de merveillepuisqu’on l’a vu récemment dans la série des Disney+, chevalier de la lune. Maintenant en Spider-Man à travers le Spider-Versevous vous mettrez dans la peau d’un des personnages les plus aimés des fans de la bande dessinée de homme araignéeau sein de ce long métrage d’animation qui promet beaucoup.

Le film sortira le 7 octobre 2022 et suivra l’histoire de milles morales et ses aventures à travers différentes réalités parallèles, rencontrant d’autres Spider-Man et Spider-Woman de dimensions différentes. Ce sera certainement une expérience passionnante pour les fans de homme araignée et les films de super-héros en général.

+ Sera-t-il connecté au MCU ?

La grande attente de Spider-Man à travers le Spider-Verse Cela arrive si nous verrons le Peter Parker comme Tom Holland, Tobey Maguire ou Andrew Garfield en action. Jusqu’à présent, les rumeurs disent qu’ils auront une certaine participation. La vérité est que la bande-annonce révélée ne mentionnait que le Peter Parker de Hollande dans le cadre d’une autre planète Terre, mais il n’est pas clair s’il aura son camée ou non.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?