Salut: dans ces endroits, le film argentin Netflix a été tourné

Le film est réalisé par Marcos Carnevale et met en vedette Guillermo Francella, qui joue un célèbre météorologue.

©Netflix‘Salut’, toutes les curiosités que vous ne connaissiez pas

‘Grêle’ est l’un des derniers films argentins sortis Netflix le 30 mars réalisé par Marcos Carnevale et avec Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert, Eugenia Guerty.

Francella incarne un célèbre météorologue de la télévision, Miguel Flores, qui devient l’ennemi public numéro un lorsqu’il ne parvient pas à empêcher une terrible tempête de grêle. Le film promet d’être l’un des succès argentins de ces derniers temps et nous vous racontons ici quelques curiosités que vous ne connaissiez pas.

Où étaient les tournages ?

L’arrivée de la production de Granizo dans la ville a été une véritable révolution, les habitants de Cordoba ont suivi l’enregistrement minute par minute. Guillermo était un vrai Rolling Stone. Parfois, chaque set avait un public de centaines de spectateurs.

Tournage au centre-ville de Buenos Aires

Tourner sur l’avenue Corrientes et l’avenue 9 De Julio représentait un grand défi car il ne fallait pas compter sur des fermetures complètes de rues. Cependant, à mi-parcours du tournage, en raison des problèmes liés à la pandémie, il a été possible d’utiliser les avenues dans leur intégralité sans affecter la circulation.

Effets spéciaux : La création de la grêle

La création de la grêle était le grand défi. Il y a eu un long processus d’étude sur la création de la glace car il devait y avoir différents types, formes et poids. Les « faux » grêlons étaient des boules de différentes tailles, puis un grand travail de post-production a été développé où des pièces numériques ont été ajoutées, comme celles qui entrent en collision avec le Congrès national, l’obélisque et la faculté de droit.

Dans l’ensemble, une base de pluie et de grêle tombant comme référence a été utilisée pour finir plus tard de l’achever en post-production, ajoutant un plus grand débit et donc un plus grand danger.

Récréation de la pluie et de la grêle

Pendant le tournage, les acteurs et même les caméramans devaient imaginer, en fonction de ce que leur racontait la production, où se déroulerait l’action ou les impacts de grêle qui seraient ensuite placés en post-production.

Il y avait un grand besoin d’en savoir plus sur le comportement de la vraie grêle, puis sur la surprise de ce qui s’est passé sur le plateau avec de la fausse grêle. Les conditions météorologiques ont fait que la « fausse » grêle, légère et sans danger pour les comédiens, a explosé de manière inattendue et s’est retrouvée hors du champ d’action de la caméra. En revanche, à chaque reprise, il fallait balayer ou ramasser balle par balle, assécher au mieux le sol pour pouvoir refaire pleuvoir ou grêler dans une deuxième prise !

Au total, 8 poissons ont été utilisés à Buenos Aires et 4 à Córdoba. Ils s’appelaient tous Osvaldo, mais ils étaient différenciés par des numéros, de 1 à 12. Pour le soin des poissons, ils travaillaient avec une équipe de spécialistes du soin et de l’éducation des animaux sur le plateau de tournage, qui les gardaient à la fin du tournage. Les spécialistes se sont également occupés des chiens Kiko et Simón.

