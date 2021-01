L’ISRO adopte 100 Atal Tinkering Labs pour promouvoir l’enseignement spatial et scientifique

12 janv.2021 11:08:52 IST

L’ISRO adoptera 100 Atal Tinkering Labs à travers le pays pour promouvoir le tempérament scientifique parmi les étudiants et les encourager pour l’éducation spatiale et les innovations liées aux technologies spatiales.Cette décision a été prise par l’ISRO et Atal Innovation Mission, NITI Aayog lors d’une réunion virtuelle lundi. Grâce à cette collaboration, l’Organisation indienne de recherche spatiale facilitera l’encadrement et le mentorat des étudiants dans les technologies de pointe du 21e siècle, y compris celles liées à l’espace, selon un communiqué officiel.

Les étudiants acquerront non seulement des connaissances théoriques, mais aussi pratiques et basées sur les applications, des concepts liés aux STEM et à l’éducation spatiale tels que l’électronique, la physique, l’optique, la technologie spatiale, les sciences des matériaux et bien d’autres.

Atal Innovation Mission et NITI Aayog ont jusqu’à présent mis en place plus de 7000 ATL à travers le pays, permettant à plus de trois millions d’élèves entre les classes 6 à 12 d’acquérir un esprit de résolution de problèmes, de bricolage et d’innovation, indique le communiqué.

Il a déclaré que les scientifiques et les ingénieurs des centres ISRO, en étroite coordination avec le bureau du programme de renforcement des capacités au siège des agences spatiales, encadreraient activement les enfants, ainsi qu’interagiraient avec les enseignants de ces ATL pour encourager les expériences, échanger des idées et diffuser la sensibilisation dans l’espace. Activités

Le président de l’ISRO, le Dr K Sivan, a invité les étudiants associés à ces ATL à assister au lancement d’une de ses fusées depuis le Satish Dhawan Space Center, un port spatial à Sriharikota dans l’Andhra Pradesh.

Dans son discours, le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant, a exprimé sa joie de collaborer avec l’ISRO pour faire des progrès dans la technologie spatiale via Atal Innovation Mission et ses initiatives.

« Je suis heureux que pour nourrir nos futurs scientifiques de l’espace, l’ISRO, en collaboration avec ses centres de recherche régionaux, adopte 100 Atal Tinkering Labs où les scientifiques et les chercheurs de l’ISRO guideront et encadreront personnellement les jeunes innovateurs dans le domaine de l’éducation STEM et de la technologie spatiale. », A ajouté Kant.

