Les meilleurs téléphones Samsung avec double SIM: guide d’achat

Avez-vous besoin d’utiliser deux lignes téléphoniques dans le même terminal? Regardez ces téléphones Samsung, la meilleure Dual SIM que vous pouvez acheter maintenant.

Ce n’est pas l’une des spécifications auxquelles nous accordons le plus d’attention lors de l’achat d’un téléphone portable, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas important. Nous nous référons à Dual SIM, c’est-à-dire le double emplacement pour insérer deux cartes SIM dans le terminal et de cette façon je peux utiliser deux lignes téléphoniques simultanément.

C’est une fonctionnalité particulièrement intéressante si vous utilisez deux numéros de téléphone différents, par exemple un pour le côté professionnel et un pour le côté personnel. Après avoir recommandé les meilleurs téléphones Dual SIM, dans ce guide, nous voulons nous concentrer sur Samsung pour vous parler vos meilleurs smartphones avec double emplacement SIM. Si vous êtes un fan de la société sud-coréenne et que vous avez besoin de la double SIM, ces téléphones sont faits pour vous.

Top des meilleurs téléphones Samsung Dual SIM

Nous ne faisons pas de distinction de prix pour parler des meilleurs téléphones Samsung Dual SIM que vous pouvez acheter aujourd’hui. Si vous recherchez un bon terminal qui respecte les sections écran, appareils photo, batterie et processeur et qui, en plus, dispose d’un double emplacement SIM, faites attention à ces modèles.

Les meilleurs téléphones Dual SIM du moment: guide d’achat

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a frappé le marché pour démontrer ce que Samsung peut faire. Et c’est beaucoup, car ce téléphone remplit à la fois la partie théorique et pratique, et nous vous le faisons savoir dans son analyse. Pour ce guide nous nous intéressons particulièrement à l’une de ses caractéristiques, Double SIM, qui vous permet d’insérer deux cartes SIM différentes.

Si vous envisagez l’achat de ce grand Galaxy S21 Ultra, sachez aussi qu’il équipe un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, Processeur Exynos 2100, caméra arrière quadruple avec Capteur principal 108 MP et batterie de 5000 mAh avec charge rapide, charge sans fil rapide et charge sans fil inversée.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Nous regardons en arrière, en 2020 en particulier, pour recommander l’un des mobiles de cette saison que nous avons le plus aimé. C’est lui Samsung Galaxy S20 FE 5G, avec un rapport qualité / prix des plus intéressants et, attention, Dual SIM. Grâce à sa double fente, vous pouvez insérez deux cartes nano SIM pour les utiliser simultanément.

Comme nous l’avons vu dans son analyse, le Galaxy S20 FE 5G se distingue également par son écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et par le les performances et l’expérience offertes par votre Snapdragon 865 avec 6/8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne que vous pouvez étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Samsung Galaxy M51

Dans le milieu de gamme de Samsung, nous trouvons Galaxy M51, avec une batterie incroyable de 7 000 mAh. En plus de cette qualité frappante, ce terminal de la famille Galaxy M est Dual SIM, donc intègre deux emplacements pour cartes nano SIM. Ainsi, vous pouvez combiner l’utilisation de deux lignes téléphoniques différentes sans avoir à utiliser deux mobiles.

Nous avons déjà mentionné que gigantesque batterie de 7000 mAh que le Galaxy M51 a, mais il y a plus. L’écran Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pouces, le processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM et une caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP sont d’autres atouts de ce mobile Dual SIM de Samsung.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Un autre mobile Samsung Dual SIM de 2020 est le Galaxy Note 20 Ultra, un téléphone avec des majuscules. On ne le dit pas uniquement à cause de sa taille (164,8 x 77,2 x 8,1 mm), qui peut être excessive pour certains utilisateurs, mais aussi à cause du niveau de ses spécifications. Le plus pertinent pour ce guide est Dual SIM, l’emplacement pour deux cartes SIM que ce Galaxy Note 20 Ultra inclut dans sa partie supérieure.

Après sa sortie nous avons eu l’occasion d’analyser le Galaxy Note 20 Ultra et de découvrir les aspects qui jouent en faveur de son achat: son design, son écran AMOLED dynamique 6,9 pouces 120 Hz, son processeur Exynos 990 5G et votre système photographique avec trois caméras à l’arrière conduit par un capteur principal de 108 MP.

Samsung Galaxy A51 5G

est Samsung Galaxy A51 5G Il se distingue non seulement par le fait qu’il est l’un des téléphones les plus abordables avec 5G, mais il se distingue également par être l’un des meilleurs Dual SIM de Samsung. Si vous regardez sur son côté gauche et extrayez le plateau qui y est logé, vous constaterez que le Galaxy A51 5G dispose de deux plateaux de cartes nano SIM, vous permettant d’utiliser deux numéros de téléphone en même temps.

Dans la liste des spécifications de ce terminal, nous trouvons également un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD +, Processeur Exyno 980, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage avec emplacement microSD jusqu’à 512 Go, caméra arrière quadruple avec capteur principal 48 MP et Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 15 W.

Quel est le meilleur mobile Samsung avec Dual SIM?

Le meilleur mobile Samsung avec Dual SIM est le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. En plus d’avoir un double emplacement pour les cartes nano SIM, ce terminal est équipé des meilleures spécifications que l’on puisse trouver actuellement dans un mobile de la firme sud-coréenne, comme le processeur Exynos 2100.

De plus, son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces brille de sa propre lumière avec Rafraîchissement à 120 Hz, son système de caméra -le Samsung le plus polyvalent jamais vu- et sa batterie de 5000 mAh. Tout cela sans oublier, bien sûr, qu’il dispose de la double SIM.

4 téléphones Samsung bon marché avec Dual SIM

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent sur un téléphone Samsung, mais que c’est une condition essentielle que ce soit Dual SIM, sur votre liste de possibles doivent figurer ces modèles bon marché avec double emplacement SIM.

Quand vaut-il la peine d’acheter un mobile avec Dual SIM?

Samsung Galaxy M21

L’un des téléphones Samsung avec double SIM que vous pouvez acheter en ce moment est le Galaxy M21, avec un bac à cartes très complet. Dans ce Galaxy M21, vous pouvez utiliser simultanément deux cartes nano SIM et une carte microSD pour étendre votre stockage interne.

Lorsque nous analysons le Galaxy M21, nous vous disons déjà que sa principale qualité est le Batterie de 6000 mAh qui dure jusqu’à trois jours l’autonomie, sans oublier la qualité de son écran et son prix attractif.

Samsung Galaxy A21s

Dans la partie la plus abordable du catalogue Samsung se trouve le Galaxy A21s, également avec un espace pour trois cartes: deux nano SIM pour utiliser deux lignes téléphoniques en même temps et une microSD pour étendre les 32 ou 64 Go de stockage interne.

Si vous êtes intéressé par l’achat de ce Galaxy A21s, sachez qu’il équipe un écran Infinity-O TFT de 6,5 pouces, un processeur Exynos 850, une caméra arrière quad avec capteur principal de 48 MP et une batterie de 5000 mAh, sa caractéristique la plus pertinente comme nous vous le faisons savoir dans l’analyse terminale.

Samsung Galaxy A12

Deux cartes SIM peuvent être utilisées en même temps également dans le Galaxy A12, un autre mobile Samsung bon marché avec Dual SIM. Le plateau de la carte, intégré dans le côté gauche de l’appareil, a espace pour deux cartes nano SIM et une carte microSD pour étendre le stockage.

Si nous regardons le tableau des spécifications de ce Galaxy A12, nous voyons qu’il a également Écran HD Infinity-V de 6,5 pouces, Processeur Helio P35, caméra arrière quadruple avec un objectif de 48 MP à l’avant et Batterie de 5000 mAh qui vous offrira une autonomie de plusieurs jours.

Samsung Galaxy M11

Si vous regardez le côté droit du Galaxy M11 on retrouve les boutons de volume et d’alimentation; Si nous le faisons sur le côté gauche, nous verrons le plateau à deux cartes SIM et une microSD. Oui, le Galaxy M11 est l’un des téléphones Samsung avec Dual SIM, et il a également un prix très attractif.

En tant que bon terminal de la famille Galaxy M qu’il est, dans ce Galaxy M11 l’autonomie brille d’elle-même. Plus précisément, il s’agit d’une batterie de 5000 mAh qui promet de durer plusieurs jours d’utilisation.

Rubriques connexes: Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂