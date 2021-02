L’iPhone 12 menace le sort de la PS5

Les fans d’iPhone se sentiront bientôt similaires aux fans de PS5: Sony a eu des problèmes de livraison et Apple pourrait bientôt devoir repousser les utilisateurs potentiels d’iPhone 12 pendant longtemps.

Près d’un an après les premiers verrouillages, les fabricants de processeurs du monde entier rencontrent des problèmes de livraison, ce qui pourrait affecter la production de l’iPhone 12, entre autres. Le problème: en raison de la pandémie mondiale de corona, l’intérêt pour l’électronique a tellement augmenté que la production de puces atteint progressivement sa limite et pourrait entraîner des goulots d’étranglement dans la production électronique pendant de nombreux mois.

iPhone 12 bientôt épuisé?

Beaucoup de gens passent actuellement plus de temps dans leurs propres murs et passent le temps avec la technologie. Mais les appareils techniques tels que les ordinateurs portables et les smartphones, qui à leur tour ne fonctionnent qu’avec un processeur, sont également utilisés pour l’enseignement à domicile et le bureau à domicile.

Si vous souhaitez obtenir un iPhone 12, vous devez y accéder rapidement pour éviter les longs délais d’attente et les problèmes de livraison. Sinon, vous pourriez vous retrouver comme de nombreux utilisateurs de PS5 qui ont dû attendre des semaines pour leur console malgré la pré-commande.

Quelle est la prochaine étape de la série iPhone 12?

Selon GSMArena, un porte-parole de Microsoft estime que les problèmes de livraison ne seront un problème que dans la première moitié de l’année. Cependant, le PDG d’AMD est plus susceptible de croire aux goulots d’étranglement qui dureront toute l’année. Les puces manquantes pourraient avoir un impact sur la production de l’iPhone 12 notamment, mais auraient également un impact sur d’autres fabricants et modèles de smartphones sur le long terme.

Les processeurs manquants ne sont pas le seul problème d’Apple pour le moment. Il n’a été annoncé que récemment que l’iPhone 12 mini ne se porte pas aussi bien que prévu aux États-Unis. Selon 9to5Mac, la plupart des Américains préfèrent les appareils plus gros comme l’iPhone 12 Pro et Pro Max. De plus, Apple aurait déjà réduit la production de l’iPhone 12 mini de deux millions d’unités afin de se concentrer sur l’iPhone 12 Pro Max.