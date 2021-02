Le remake du magicien d’Oz se déroule sur New Line

Un remake Le magicien d’Oz est passe. La prochaine adaptation cinématographique de New Line de Le merveilleux magicien d’Oz a trouvé son directeur en Gardiens Helmer Nicole Kassell. Le film est basé sur le roman original de 1900 de L. Frank Baum, qui a inspiré de nombreuses adaptations sur plusieurs médiums depuis, comme la célèbre comédie musicale de 1939 avec Judy Garland. Pour le nouveau film, les producteurs veulent voir une réinvention créative de l’histoire classique, engageant finalement Kassell sur la base de son travail primé sur Gardiens.

« Je suis extrêmement honoré de rejoindre Temple Hill et New Line pour porter ce classique bien-aimé à l’écran, » Nicole Kassell dit dans un communiqué. « Bien que la comédie musicale de 1939 fasse partie de mon ADN, je suis exaltée et émue par la responsabilité de réinventer un conte aussi légendaire. L’opportunité d’examiner les thèmes originaux – la quête du courage, de l’amour, de la sagesse et de la maison – me semble plus opportun et urgent que jamais. Ce sont des chaussures profondément emblématiques à remplir, et j’ai hâte de danser aux côtés de ces héros de mon enfance alors que nous ouvrons une route de brique jaune nouvellement créée. «

La version originale du roman Le merveilleux magicien d’Oz suit une jeune fermière nommée Dorothy et son chien Toto alors qu’ils sont emmenés par un cyclone au Kansas et transportés vers le pays magique d’Oz. Dans l’espoir de retrouver le chemin du retour avec l’aide du grand et puissant magicien d’Oz, Dorothy fait appel à ses nouveaux amis: un lion lâche, un bûcheron en étain et un épouvantail. Un livre très réussi, l’histoire a apporté 13 romans supplémentaires qui servent de suites au titre original.

Car Le merveilleux magicien d’Oz est du domaine public, n’importe qui a la liberté d’adapter l’histoire classique comme bon lui semble. Le film de 1939 est peut-être le plus connu de toutes les adaptations, bien qu’il ne s’agisse que de la pointe de l’iceberg quant au nombre réel. En fait, une adaptation cinématographique du Magicien d’Oz– La pièce de théâtre inspirée Wicked est également en préparation. Inutile de dire qu’il sera difficile pour un cinéaste de donner une nouvelle tournure intéressante à une histoire classique qui a été racontée tant de fois, mais étant donné ce que nous avons vu de Kassell, Oz semble être entre de bonnes mains.

De même que Gardiens, Kassell a également réalisé des épisodes des émissions de HBO Westworld, Les restes, et Vinyle. Pour diriger le Gardiens épisode «C’est l’été et nous sommes à court de glace», elle a remporté le Directors Guild of America Award pour la série dramatique. En tant que productrice exécutive de la série, elle a également remporté un Emmy. C’était aussi son travail sur Gardiens en particulier, cela a impressionné New Line alors qu’elle supervisait chaque étape de la production primée et acclamée par la critique.

Marty Bowen et Wyck Godfrey, partenaires de Temple Hill, produiront avec Marc Platt, et Isaac Klausner servira de producteur exécutif pour Le merveilleux magicien d’Oz. Une date de sortie n’a pas encore été fixée et les plans n’ont pas été révélés pour le début de la production. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Le magicien d’Oz