Le dévoilement de ‘Masked Singer’ de Mantis étourdit absolument les juges

Les mâchoires sont tombées et les mains se sont levées en l’air après le dévoilement de Mantis sur « The Masked Singer ».

Medusa, Gargoyle et Mantis, qui avaient déjà été sauvés au cours de la neuvième saison en cours, se sont affrontés lors de la soirée « Battle of the Saved » du 26 avril. Lors de l’épisode de mercredi, deux concurrents ont été démasqués, l’un laissant les panélistes sans voix.

Quand il s’agissait de découvrir qui était Mantis, Robin Thicke a d’abord deviné Dennis Quaid, Nicole Scherzinger a pensé que c’était Steve Buscemi, Jenny McCarthy Wahlberg a pensé que c’était Kevin Bacon et Ken Jeong a dit que c’était Brendan Fraser.

Ils avaient tous tort – c’était la star de « La Bamba », Lou Diamond Phillips.

Lou Diamond Phillips était Mantis. Pete Dadds

« Robin… Je ne pense pas avoir jamais vu une telle réaction de votre part », a déclaré l’hôte Nick Cannon.

Thicke a déclaré: «J’adore Lou Diamond Phillips. Quand j’étais juste à cet âge de jeune garçon, deux de mes films préférés étaient « La Bamba ». Mon dieu, ce film a eu un énorme impact sur moi. J’ai écouté la bande son quotidiennement. Et puis « Young Guns », c’était mon truc.

Le chanteur a ajouté qu’il ne s’attendait pas à voir Phillips, mais tous les souvenirs de grandir, de regarder et d’admirer l’acteur se sont glissés. « Quel honneur de vous avoir ici. »

McCarthy Wahlberg a également déclaré qu’elle et son mari, Donnie Wahlberg, parlaient récemment de lui parce que l’acteur travaillait sur « Blue Bloods ».

Toujours perplexe, Scherzinger a plaisanté: « Nous nous sentons vraiment stupides, Nick. »

Phillips, quant à lui, a partagé que sa fille de 15 ans, Indigo, lui avait donné envie de rejoindre l’émission parce qu’elle et son amie « regardaient religieusement cette émission ».

« Mais vous avez eu des invités tellement merveilleux, surprenants et ridicules », a-t-il poursuivi, ajoutant en partie: « Cela a donc été une joie. Ce fut une joie d’être dans son émission.

Les panélistes ont également deviné à tort qui était la gargouille. Alors que de nombreux athlètes ont deviné, le joueur de la NFL sous le masque était le receveur large des Chargers de Los Angeles, Keenan Allen.

Keenan Allen dans le rôle de la gargouille. Pete Dadds

« J’étais si proche », a déclaré Thicke, après avoir deviné son compatriote Charger Joey Bosa.

Allen a expliqué qu’il avait « toujours eu une passion » pour le chant et qu’il était déçu de devoir quitter la compétition.

« En grandissant, j’ai toujours été dans une chorale. Ma mère me faisait chanter tout le temps », a déclaré l’athlète. «Certainement toujours eu une passion pour ça. J’adore chanter avec les potes, aux dames, bien sûr.

Il a ajouté qu’il était « beaucoup plus nerveux » d’être sur scène que sur un terrain de football. « J’essayais de ne pas rentrer chez moi », a-t-il déclaré. « Je ne voulais pas rentrer chez moi. »