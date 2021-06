Life is Strange : True Colors et le remaster de LiS arrivent sur Nintendo Switch

Le tout nouveau La vie est étrange : True Colous et le Collection remasterisée par Life is Strange apparaissent également pour Nintendo Switch. En tant que membre de Nintendo Direct à E3 2021 la bonne nouvelle leur a été apportée après tout.

La Nintendo Switch obtient Life is Strange: True Colors & LiS remasterisé

Avec la sortie de « Life is Strange: True Colors » sur 10 septembre 2021 la Nintendo Switch est également utilisée comme plate-forme. Mais non seulement la dernière émanation de la série LiS apparaîtra pour le Switch. L’annonce « Life is Strange: Remastered Collection » sortira dans Automne cette année également publié pour la console hybride de Nintendo.

Qu’y a-t-il dans la collection remasterisée ? Dans la collection LiS récemment publiée avec des graphismes améliorés et Animations de capture de mouvement est le premier Partie « La vie est étrange » avec le protagoniste Max et la préquelle Avant la tempête avec Chloé au centre de l’intrigue.

Nous serons Alex et © Square Enix

True Colors dans la première bande-annonce de gameplay

À l’E3 2021, nous aurons également un premier aperçu du Compétences d’empathie par Alex Chen, le protagoniste de « Life is Strange: True Colors ». Dans la dernière bande-annonce, nous en apprenons davantage sur le fonctionnement de sa superpuissance et sur la manière dont son empathie influence l’intrigue de la troisième partie :