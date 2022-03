Joker 2 de Joaquin Phoenix fait une pause, aucun scénario n’est tourné vers le studio

Alors que la dernière sortie de DC, Matt Reeves Le Batman fait des merveilles au box-office, recueillant les éloges du public et des critiques, son autre long métrage prévu, la suite de Todd Phillips Joker a reçu une mise à jour décevante pour les fans.

D’après La Directe (dans un morceau tiré de The Ankler), le studio, à ce jour, n’a reçu aucun brouillon sur la suite de l’équipe de rédaction du film. Le film a été éclairé plus tôt par le studio en raison du succès inattendu du premier film, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, devenant le film R-Rated le plus rentable de tous les temps. L’annonce d’une suite a été accueillie avec un accueil mitigé car certains fans ont fait valoir la nécessité d’une suite à une adaptation de bande dessinée très personnelle et relatable. Le film aurait commencé sa production en 2023, mais le fait que le réalisateur et co-scénariste Todd Phillips n’ait pas encore rédigé de brouillon, rien de concret ne peut être dit sur le statut du film.

Joker 2: un film pris dans la prise de décision volatile de DC





Joker était une sortie principalement indépendante, sans connexions avec l’univers étendu de DC, ou Matt Reeves Batverse. Le film, dont les fondations ont été posées par l’implication de Martin Scorsese dans le projet, a ensuite été transformé en un thriller psychologique néo-noir, qui s’est plongé dans des représentations plus thématiques et des représentations allégoriques que tout autre film de bande dessinée auparavant.

Traiter les idées de santé mentale, de dépression, d’anxiété, de stratification sociale, de manque d’empathie et de conséquences de l’austérité, Joker a conquis les cœurs pour son histoire personnelle et proche du cœur, qui a surpris tous les fans. Se déroulant dans les années 1980, le film a également créé une toile de fond très distincte pour des éléments de la tradition de Batman, tels que la représentation de Gotham comme un personnage corrompu et une idéologie au lieu d’une ville, le lien entre les Waynes et Joker, l’idée de Joker sur l’anarchie et la rébellion. , ainsi que sa transformation en prince clown du crime.





C’est ce qui a fait Joker autonome et a ouvert la voie à la suite. Cependant, la suite est actuellement prise entre les idées changeantes de DC pour sa liste de films à venir. Le studio gère deux franchises différentes – DCEU et Batverse. Tandis que Batverse a établi avec succès des terrains avec Le Batmanqui partage son propre univers cinématographique, le DCEU fait face à des soucis avec Le flash car le studio élabore toujours des idées pour utiliser le multivers et unifier ses autres propriétés. Entre, Joker, qui est exempt d’éléments mystiques comme dans DCEU, et est plus une histoire humaine, se ralentit. De plus, il est probable que Todd Phillips n’ait pas été en mesure de produire un brouillon en raison de la nature complexe de son premier film, qui s’écartait des autres films de bande dessinée.

Peu importe la raison, Joker 2 est toujours officiellement lancé pour la production de 2023 et Phillips pourrait proposer un complot entre-temps. Compte tenu de l’impact du premier film, les fans attendent sûrement une suite, mais beaucoup sont toujours divisés sur l’idée qu’Arthur Fleck devienne incroyablement fou d’être un homme empathique et fatigué du monde.

