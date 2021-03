Life is Strange 3 s’appelle True Colors et célébrera sa sortie en 2021

La vie est étrange 3 a maintenant été officiellement lancé par Square Enix avec une première Bande-annonce annoncé. Il porte le nom La vie est étrange: les vraies couleurs et introduit un nouveau protagoniste avec une toute nouvelle capacité dans le monde LiS. Le nouveau Life is Strange est développé par les développeurs «Before the Storm» de Pont neuf.

Après ça premières photos soi-disant Max Caulfield l’a montré dès la première partie, une chose est maintenant certaine: c’est Alex Chen et elle est littéralement la seule le plus émouvant de tous les personnages connus à ce jour.

Quand Life is Strange: True Colors sortira-t-il? LiS 3 célèbre sa sortie cette année le 10 septembre 2021 pour les plates-formes suivantes: PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 et Google Stadia.

De quoi parle Life is Strange 3: True Colors?

Comme le révèle la bande-annonce d’annonce, cette fois, les joueurs se glissent dans le rôle d’Alex Chen, une jeune femme qui vit dans la petite ville mystiquement belle Haven Springs vit, une petite ville au milieu des montagnes du Colorado. Mais la mort de son frère Gabe montre ce qui se cache derrière cette petite ville idyllique. À partir de là, l’aventure épuisant de LiS 3 commence.

Alex vit dans cette petite ville prétendument idyllique: Haven Springs. © Square Enix / Deck Nine

La superpuissance d’Alex Chen: l’empathie

Afin de découvrir les secrets de l’accident supposé de son frère, Alex doit utiliser sa prétendue « malédiction »: sa capacité surnaturelle. Il se compose du Émotions autre que auras colorées pour pouvoir percevoir, absorber et même manipuler. Cela rend sa superpuissance extrêmement imprévisible et écrasante, comme ça première bande-annonce du jeu montre clairement:

Plus d’épisodes, plutôt un monde ouvert

Comme Square Enix l’a également annoncé, «Life is Strange: True Colors» dira adieu au format de l’épisode. Le jeu sortira directement en septembre en tant que aventure complète apparaissent et seulement dans cinq chapitres être divisé. Néanmoins, on reste fidèle à certains mécanismes du troisième LiS, comme l’intégration de Personnages LGBTQ +, le Dialogues avec des décisions de grande portéequi est incroyable atmosphère atmosphérique et bien sûr un peu romance.

Dans True Colors, le bizarre Alex peut sembler être entre Ryan et Steph décidez … Steph au goût artistique devrait déjà en avoir Avant la tempête en tant qu’ami de Chloe connaître:

© Square Enix / Deck Nine

© Square Enix / Deck Nine

En même temps, il semble Univers du jeu quelque chose dans « Life is Strange: True Colors » plus ouvert et permettez aux joueurs d’explorer la région de Haven Springs plus librement que jamais. Ici même Activités annexes peuvent être découverts qui nécessitent un peu plus d’interactivité et rompent ainsi la structure linéaire des deux premières parties.

Bonne musique et doublage allemand

Apparemment, nous pouvons nous attendre à nouveau à un excellent Bande sonore Nous sommes ravis, car déjà dans la bande-annonce, nous avons un aperçu des événements musicaux qui ont toujours joué un rôle important dans les jeux précédents de la série. On voit même Alex sortir sa propre guitare.

De plus, certains fans de la série «Life is Strange» avec True Colors devraient être heureux pour la première fois localisation allemande complète à vivre sans être constamment distrait par les sous-titres.

L’humeur de The Last of Us 2 surgit presque: Alex avec sa guitare. © Square Enix / Deck Nine

Remaster of Life is Strange et LiS Before the Storm

En plus d’annoncer « Life is Strange: True Colors », Square Enix en a également un Remasterisé de La vie est étrange 1 et le prequel Avant la tempête annoncé, qui sortira également en septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S. Dans le Édition ultime de vraies couleurs les versions remasterisées de Life is Strange et LiS: Before the Storm sont incluses directement, mais peuvent également être achetées individuellement.