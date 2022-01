C’est la nouvelle série d’époque HBO Max qui vous fera oublier Bridgerton

HBO

De nouveaux contenus sont arrivés sur l’écran de HBO qui promettent de concurrencer et même de surpasser la série Netflix. En savoir plus sur ce projet !

© HBOC’est la nouvelle série d’époque HBO Max qui vous fera oublier Bridgerton.

Les drames d’époque sont l’un des genres les plus importants du cinéma et de la télévision au cours des dernières décennies, car ils ont des fans qui cherchent à voir ce type de contenu en montrant les expériences des gens à une époque complètement différente de celle actuelle. Bridgerton s’est positionné comme un grand pilier en 2021, mais récemment hbo max a lancé son programme pour concourir directement. Sachez ce que c’est !

L’émission créée par Shonda Rhimes pour le service de streaming Netflix a été créée en décembre 2020 et après 28 jours, elle a obtenu 82 millions de vues parmi tous ses utilisateurs, ce qui en fait la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme, jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par Le jeu du calmar. Ils travaillent actuellement sur leur deuxième saison, qui arrivera le 25 mars 2022, mais avant cela, elle commence à être éclipsée par l’age d’Or.

+ La nouvelle série d’époque de HBO Max

Ce spectacle historique a été créé par Julien Fellowes pour HBO et se déroule à la fin du XIXe siècle à New York pendant la période de l’âge d’or des États-Unis. Ses premiers épisodes sortiront à l’écran ce lundi 24 janvier et le lendemain ils seront disponibles sur la plateforme HBO Max.. Julian Fellowes, Gareth Neame, Michael Engler, Salli Richardson et David Crockett sont les producteurs exécutifs.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « L’âge d’or de l’Amérique a été une période d’immenses changements économiques, de grands conflits entre les anciennes méthodes et les nouveaux systèmes, et d’énormes fortunes gagnées et perdues. La jeune Marian Brook déménage de la Pennsylvanie rurale à New York. York après la mort de son père pour vivre avec ses tantes richissimes, Agnes van Rhijn et Ada Brook.Accompagnée de Peggy Scott, elle se rend compte qu’elle vit une guerre sociale entre l’une de ses tantes, une descendante du groupe de l’ancien argent et ses voisins extrêmement riches, afin qu’il soit exposé au monde au bord de l’ère moderne ».

Son casting a commencé à être annoncé en novembre 2019, mais en raison de la pandémie de coronavirus, certains visages ont dû être remplacés. Au final, son casting principal était composé de : Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon, Morgan Spector, Danée Benton, Louisa Jacobson, Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel et Jack Gilpin. Les premiers critiques lui ont donné une approbation positive, donc l’age d’Or Il est déjà candidat pour être l’une des grandes premières de 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂