Quels sont les personnages féminins les plus aimés dans l’anime

Bien qu’il s’agisse d’un média de divertissement depuis un certain temps, l’animation japonaise a acquis une grande pertinence ces dernières années, ayant de plus en plus de fans car grâce aux plateformes de streaming, il est désormais plus facile de regarder n’importe quel anime.

Avec diverses histoires ayant de grands personnages secondaires et protagonistes qui restent dans la mémoire des spectateurs, en particulier les personnages féminins qui parviennent à capter les yeux de tous les fans pour leur beauté et leur personnalité. C’est pourquoi nous vous proposons ici une liste des personnages féminins les plus aimés du monde de l’anime.

Culotte Bulma, Dragon Ball

» Dragon Ball » est l’un des anime les plus populaires d’Amérique latine, beaucoup connaissant l’histoire de Goku, un garçon avec une queue de singe qui deviendra plus tard l’un des combattants les plus puissants de la planète Terre. Bien que Goku rencontre un grand nombre d’amis tout au long de son histoire, Bulma est sans aucun doute devenue une favorite de l’anime, étant une jeune femme brillante et belle qui parcourt le monde avec Goku à la recherche des boules de dragon. .

De plus, dans la suite de l’anime »Dragon Ball Z », on peut voir Bulma épouser Vegeta, un autre des personnages les plus emblématiques de la franchise, étant également la mère de Trunks. Sans aucun doute, Bulma est l’un des personnages les plus reconnus dans le monde de l’anime.

Asuka Langley, Neon Genesis Evangelion

Si nous parlons de l’un des animes les plus populaires de l’histoire, nous parlons de » Neon Genesis Evangelion », une œuvre subjective qui a attiré de nombreux téléspectateurs. Parmi ses protagonistes, on retrouve Asuka, une jeune femme choisie pour être le pilote d’Eva, qui, contrairement à Shinji et Rei, a une personnalité explosive qui la rend très sociale et populaire.

Cependant, malgré toute cette fierté, Asuka a un passé tragique, dans lequel elle ne croit qu’elle est bonne à quelque chose que si elle est capable de piloter le robot Eva, donc son but dans la vie ne vaut qu’être reconnu, étant un personnage avec qui beaucoup parvient à faire preuve d’empathie.

Faye ValentineCowboy Bebop

» Cowboy Bebop » est l’une des œuvres d’anime les plus acclamées de l’histoire, se distinguant par son style et servant d’inspiration à de nombreux créateurs de différents médias de divertissement. Dans son histoire, nous rencontrons Faye Valentine, une femme qui est la figure typique de la »femme fatale », celle qui est capable de le faire par elle-même et d’obtenir ce qu’elle veut en séduisant les hommes.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, nous réalisons que Faye a l’impression de ne pas s’intégrer à son environnement, ayant un passé dont elle ne se souvient pas et ne trouvant pas de but clair dans sa vie, devenant de plus en plus clair que le luxe et l’argent ne servent pas à se sentir épanoui dans la vie.

Nico Robin, One Piece

Nico Robin fait partie de l’équipage Straw Hat Pirates dirigé par Luffy. Bien qu’au début, elle soit une ennemie de l’équipe principale, elle finit par faire partie de l’équipe, étant une femme forte capable de reproduire des parties de son corps sur n’importe quelle surface. De plus, elle est une archéologue capable de lire certains blocs de roche qui racontent l’histoire du monde connus sous le nom de Phoneglyphs, une compétence pour laquelle le gouvernement mondial la recherche pour empêcher que leurs secrets ne soient révélés.

Nezuko Kamado, Kimetsu no Yaiba

» Kimetsu no Yaiba » étant l’un des anime les plus populaires de ces dernières années, la plupart des téléspectateurs ont été ravis de Nezuko, la sœur cadette du protagoniste Tanjiro Kamado, qui a survécu à une attaque de démons. Cependant, bien qu’elle ait empêché sa mort, Nezuko a fini par devenir un démon, reproduisant son désir de détruire tous les humains.

Même avec cela, Tanjiro trouve un moyen de l’amener à se contrôler en mettant un bambou dans sa bouche, Nezuko refusant de blesser un humain bien qu’elle soit un démon et protège son frère à tout prix.

Nobara Kugisaki, Jujutsu Kaisen

Nobara est connue pour être la partenaire de Yuji Itadori, en tant que jeune femme qui se rend à Tokyo pour améliorer ses capacités magiques, retrouver un ami du passé et mener une vie luxueuse. Possédant une forte détermination, de nombreux téléspectateurs se sont émerveillés de la caractérisation et du développement du personnage, remportant le prix du meilleur personnage d’anime féminin aux Crunchyroll Awards 2022.

Usagi Tsukino, Sailor Moon

Usagi Tsukino (ou Serena, comme nous la connaissons en Amérique latine) est le protagoniste de l’anime populaire » Sailor Moon », basé sur le manga créé par Naoko Takeuchi, étant un lycéen avec le pouvoir de se transformer en Sailor Moon , une magie guerrière dont la mission est de défendre la Terre contre le mal. Étant l’une des franchises les plus populaires, Serena est devenue le rôle principal féminin le plus populaire de tous les temps.

Votre bruyère, espion x famille

L’anime » Spy x Family » étant l’un des plus populaires de 2022, de nombreux téléspectateurs ont pu rencontrer Yor Briar, la fausse épouse de Loid Forger et la mère d’Anya qui, à première vue, semble être une femme maladroite et adorable. Cependant, son plus grand secret est que toute sa vie a été consacrée à être un assassin connu sous le nom de Thorn Princess, ce qui lui donne la capacité d’accorder une force et une agilité énormes.

Puissance, homme à la tronçonneuse

» Chainsaw Man » est l’un des mangas les plus acclamés de ces dernières années, ayant son adaptation animée en 2022. L’une des principales attractions de son histoire est le personnage de Power, le démon de sang qui a une attitude arrogante et qui agit comme une petite fille la plupart du temps. Sa personnalité énergique et sa chimie avec Denji en ont fait l’un des personnages préférés de tous les fans, gagnant même la première place dans la première liste des personnages les plus populaires du manga » Chainsaw Man ».