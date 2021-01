Liam Neeson a signé pour effectuer le redémarrage de « Naked Gun »

L’acteur nominé pour oscar et figure marquante du cinéma d’action Liam Neeson assure qu’il a eu des entretiens pour jouer dans l’une des trilogies les plus importantes du genre de la comédie. Ce n’est rien de moins que « Pistolet nu», Dont les efforts pour le ramener au grand écran reviennent au cinéaste et producteur Seth MacFarlane, connu dans l’industrie du divertissement pour être le créateur de la série « Gars de la famille».

Neeson ferait la révélation nonchalamment lors d’une conversation avec People. «J’ai été approché par Seth MacFarlane et Studios Paramount pour peut-être faire revivre les films de ‘Pistolet nu». Cela pourrait mettre fin à ma carrière ou l’amener dans une autre direction. Honnêtement, je ne sais pas. »

L’acteur a récemment révélé son intention de se retirer du cinéma d’action, donc s’il acceptait le projet, cela pourrait marquer une nouvelle étape dans sa carrière. Il n’est peut-être pas le genre d’acteur auquel vous pourriez penser quand il s’agit de prouesses comiques, mais sa position cool pourrait être ce à quoi un redémarrage « Pistolet nu » a besoin de.

En 1982, la chaîne ABC a créé « Escouade de police!”Série télévisée créée par David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker dans lequel le comédien canadien Leslie Nielsen J’ai joué le détective Frank Drebin. La série présenterait une parodie dans le style des programmes policiers de l’époque, bien qu’elle soit annulée par le réseau car elle présentait d’abord un style narratif linéaire dans lequel chaque épisode était lié les uns aux autres.

La série deviendrait rapidement un phénomène culte, engendrant ainsi la trilogie cinématographique « Pistolet nu« , Dont l’humour brusque et souvent absurde forgera le style des futures franchises telles que »film d’horreur». Ce type d’humour serait le même que celui qui servirait à MacFarlane dans la création de sa série télévisée ou des deux tranches de film de «Ted».

Bien qu’il n’y ait pas eu de rapports préliminaires sur MacFarlane développement d’un redémarrage de « Pistolet nu« La vérité est que lui et Neeson ont déjà collaboré ensemble à « Un million de façons de mourir en Occident« , » Ted 2 « et les émissions de télévision »L’Orville » et « Gars de la famille« , dans laquelle Neeson il s’est joué deux fois.

À un moment donné Helms Ed a participé au développement d’une série télévisée avec Thomas Lennon et Ben Garant, créateurs de « Reno 911« En charge du projet, même s’il finirait par être oublié.