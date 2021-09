La famille de Roy Halston a détesté la performance d’Ewan McGregor malgré sa victoire aux Emmy

La 73e édition du Prix ​​Emmy dimanche soir, ce qui a laissé de gros gagnants et quelques surprises. L’un de ceux qui ont pris sa statuette était Ewan McGregor du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm pour son rôle de Roy Halston dans la biosérie du service de streaming du même nom Netflix. Cependant, la famille du designer n’a jamais été d’accord avec sa réalisation. Parce que?

L’acteur a remporté son trophée dans un combat de catégorie, dans lequel il a battu Hugh Grant, Lin-Manuel Miranda, Paul Bettany et Leslie Odom Jr. Lorsqu’il a gagné, il a été le protagoniste d’un moment très tendre, puisqu’il a dédié son triomphe à son petite amie, Mary Elizabeth Winstead, et votre nouveau-né : « Mary, je t’aime beaucoup. Je vais le ramener à la maison et le montrer à notre garçon, Laurie.. Souvenez-vous de cette partie de la cérémonie !







De quoi s’agit-il Halston? Selon son synopsis officiel, il raconte l’histoire du créateur de mode légendaire et comment son nom inventé est devenu un emporium mondial synonyme de luxe, de sexe, de statut et de renommée, définissant littéralement son époque – le New York des années 70 et 70. 80- jusqu’à ce qu’une offre publique d’achat hostile l’oblige à se battre pour son bien le plus précieux : Halston.

+ Pourquoi la famille de Halston désapprouve la série

Avant la sortie officielle de la fiction, la nièce de Halston, lesley frowick, il a dit Bazar de Harper Quoi personne de Netflix n’avait contacté la famille pour démarrer la production. Une autre de ses nièces, Ruisseau Drummond, était plus poignant : « Toute personne intéressée à voir Halston, veuillez comprendre que la famille n’a pas été consultée et qu’il s’agit d’une visite non autorisée. ».







Dans ses épisodes on voit l’homme au milieu d’une vie de scandales et de manque de contrôle, quelque chose que ses proches n’aimaient pas voir. Drummond ajoutée: « Il était aimé de tous et cette performance est franchement de la foutaise. Son impact a été incommensurable et j’espère que les gens se souviendront de lui de cette façon et le soutiendront au lieu de se délecter de la fiction tabloïd de sa vie. ».