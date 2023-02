L’héritage de Poudlard : une carte interactive montre tous les emplacements des cartes au trésor, des coffres pour les yeux et plus encore

Si tu L’héritage de Poudlard en jouant, vous recherchez peut-être l’un des nombreux objets de collection. Ou vous ne savez pas où et comment procéder – il vous manque toujours cette poitrine à un œil, une poignée de baguette magique très spécifique ? Alors celui-ci carte interactive parfait et fait pour vous.

La carte interactive de Hogwarts Legacy montre tout ce dont vous avez besoin

Hogwarts Legacy regorge de petits secrets, d’objets de collection et de surprises. Le Monde ouvert de Harry Potter s’avère assez vaste. Vous pouvez le faire aperçu perdre.

Vous y trouverez non seulement toutes les informations sur le monde du jeu et les quêtes individuelles ainsi que les objets standard, les ingrédients et les coffres, mais bien sûr aussi les coffres à yeux, les coffres légendaires et les cartes au trésor.

Bien sûr, ils le sont aussi donjons et grottes des différentes créatures enregistrées sur la carte. Vous pouvez également trouver facilement les camps de bandits et les arènes de combat ici.

Soit vous l’utilisez fonction de rechercheutilise les marqueurs de carte individuels sur la gauche (cliquez sur « Cacher tout‘ puis cliquez sur ce que vous recherchez) ou effectuez simplement un zoom avant sur la région de la carte.

Enfin et surtout: Il existe diverses controverses et débats autour de « Hogwarts Legacy ». Entre autres, parce que l’auteur de Harry Potter attire à plusieurs reprises l’attention avec l’hostilité trans et queer. plus sur le sujet Boycottez l’héritage de Poudlard tu peux tout trouver ici personnage trans apparaissant dans Hogwarts Legacy nous avons écrit ici.

