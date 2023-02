Papa dit qu’il s’est « débarrassé » de son enfant adoptif après l’avoir surprise en train de « voler » sa fille de 5 ans

« Nous avons été informés qu’une enfant adoptive avait besoin d’un foyer. Elle a 14 ans, a des problèmes de comportement et avait une légère consommation de drogue », a lancé un père dans un confessionnal posté sur le sous-reddit « r/AmItheA–hole » (AITA).

Le subreddit est un forum en ligne où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérange.

Il s’est «débarrassé» de son enfant adoptif après l’avoir surprise en train de voler sa fille de 5 ans.

Dans son article sur Reddit, l’homme a expliqué que lui et sa femme avaient accueilli l’adolescente sur l’insistance de sa femme car elle connaissait la jeune fille et voulait lui donner une chance.

À partir du moment où lui et sa femme ont accueilli leur enfant adoptif, elle a violé à plusieurs reprises leurs règles.

« Elle a fumé de l’herbe dans la maison. Nous lui avons dit de ne pas le faire, elle a recommencé. Elle avait des amis, nous avons dit pas d’herbe, [but] ils fumaient quand même. En cinq mois, nous avons eu des bons et des mauvais moments, mais dans l’ensemble, ça fonctionnait. »

Le couple a également une fille de 5 ans, qui avait contracté le COVID-19 et souffrait d’une toux chronique depuis qu’elle est tombée malade.

Pour la toux de la petite fille, elle a pris des médicaments pour qu’elle puisse dormir paisiblement la nuit et pendant les moments où sa toux est vraiment mauvaise tout au long de la journée.

« Parfois, on dirait qu’elle est à bout de souffle. C’est difficile de la voir souffrir de ça », a-t-il écrit à propos de la maladie de sa fille.

Une nuit, lui et sa femme ont remarqué que sa fille adoptive avait invité quelques-uns de ses amis à fumer une fois de plus. En réalisant cela, ils acceptent tous les deux de lui en parler le matin.

Lorsqu’ils se sont réveillés le lendemain, leur fille de cinq ans a commencé à avoir une autre crise de toux, mais lorsqu’ils sont allés chercher son médicament, ils ont réalisé qu’il n’y en avait plus.

« Ma femme finit par abandonner et va au magasin pour en acheter d’autres. Je conduis la famille d’accueil [child] à l’école et quand je reviens, on trouve la bouteille dans sa chambre. »

Ils ne pensent pas immédiatement au pire, surtout quand ils réalisent que la bouteille n’est pas vide

Cependant, lorsque sa femme est allée donner plus de médicaments à leur fille, elle s’est rendu compte que la substance contenue dans le flacon de médicaments contre la toux qu’ils avaient trouvé dans la chambre de leur fille adoptive était en fait du Sprite.

« La famille d’accueil [child] abandonné [the medicine] dans une bouteille de Sprite et l’a bu avec ses amis pour un buzz pas cher », a-t-il poursuivi.

Lorsque sa femme lui a dit, il a décidé de retirer complètement leur fille adoptive de leur maison, affirmant qu’une fois qu’elle avait volé son enfant, il n’était plus d’accord pour qu’elle reste chez lui.

« Le fait qu’elle ait vécu en face de ma fille et qu’elle l’ait écoutée tousser jour et nuit et qu’elle se sente toujours bien en prenant ses médicaments est écoeurant et représente une dépravation à laquelle je n’étais pas préparé », a-t-il souligné.

La plupart des utilisateurs de Reddit qui ont commenté le message de l’homme ont convenu qu’il était NTA (Not The A-hole).

« Je suis triste pour votre famille et cette pauvre fille. La vie est dure et elle a clairement été malmenée. Mais vous n’êtes pas le connard pour protéger votre enfant tout en essayant d’aider un autre », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté : « J’ai été parent adoptif d’adolescents pendant des années, seulement après que mes enfants ont déménagé pour cette raison. »

« Vous devez protéger vos enfants. Si votre plus jeune était aussi un enfant adoptif, vous devriez toujours faire la même chose. »

Un troisième utilisateur est intervenu : « Je pense que ces choses devraient être attendues avec les enfants du système, il y a forcément une mauvaise conduite de leur part, je doute que la plupart des enfants soient en très bonne santé mentale lorsqu’ils sont mis dans une situation comme celle-là. »

« J’ai l’impression qu’il y avait probablement plus qui aurait pu [been] fait en plus de s’en débarrasser immédiatement, mais compte tenu des circonstances, je ne vous blâme pas non plus. »

Un quatrième utilisateur a demandé : « Vous lui avez demandé plusieurs fois d’arrêter. Oui, certains enfants en famille d’accueil ont plus de problèmes que d’autres, mais à quel moment est-ce suffisant ? »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.