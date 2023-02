Kevin Feige répond aux affirmations selon lesquelles le MCU est trop tentaculaire pour que les nouveaux fans s’impliquent

Comme on l’a vu avec de nombreuses critiques de films et d’émissions de télévision du MCU, tout ne plaît pas à tout le monde. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania détient actuellement l’un des critiques les plus basses de la franchise, mais il semble que Kevin Feige soit assez satisfait des opinions divergentes. Il expliqua:

« C’est comme quand les gens vont dans les magasins de bandes dessinées. Il y a Spider-Man et les Avengers et les gros titres. Et parfois, vous choisissez une pièce unique ou une expérience d’un artiste ou d’un écrivain dont vous êtes fan. C’est pourquoi les bandes dessinées existent depuis plus de 80 ans, et je veux que Marvel Studios existe aussi longtemps, sinon plus. Donc, nous devons continuer à faire différents types de choses. Est-ce que tout doit plaire à tout le monde ? soyez gentil. Mais je pense que c’est impossible. Et si vous essayez de faire cela, vous allez vous retrouver dans un si petit entonnoir et pipeline que les choses deviendront similaires et ennuyeuses et s’atrophieront très, très rapidement.