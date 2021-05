«  L’héritage de Jupiter  »: l’utopique et ses similitudes avec Superman

MIYAGIKYO single malt 45%

MIYAGIKYO, Single Malt Whisky, Japon (Honshu - Miyagi), 45 %, 70 cl Située dans la vallée de Miyagi, une région au nord de l'île de Honshu reconnue pour son air pur et la qualité de ses eaux de source, la distillerie Miyagikyo de Nikka produit un malt raffiné avec une fraîcheur fruitée et florale immédiatement reconnaissable. NOTES DE DEGUSTATION Ferme et ample. Orge maltée, épices douces, chocolat, cire et noix de coco.