Dead by Daylight obtient une mise à jour graphique: le jeu sera bientôt si différent

On sait enfin quand Mort à la lumière du jour sa mise à jour graphique massive sera reçue et surtout: à quoi il ressemble. Avec la sortie du Le royaume au-delà-Trailer, les développeurs de Behaviour Interactive renversent l’optique du jeu d’horreur asymétrique. Mais voyez par vous-même.

New Dead by Daylight grâce à la mise à jour graphique

Amélioré Textures, Animations, La modélisation, Conditions d’éclairage et même nouveaux articles sur les cartes de “Dead by Daylight” ainsi que la poursuite de l’expansion de Cross-play et cross-friends – tout cela a lieu à travers le projet de mise à jour Le royaume au-delà bientôt dans le titre d’horreur. Maintenant, les premiers ajustements visuels sont dus.

Quand la mise à niveau optique apparaît-elle? La mise à jour sera publiée la semaine prochaine mardi, 8 septembre 2020 trouve son chemin sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Stadia.

Qu’est-ce qui est ajusté exactement? L’objectif de la première majeure de plusieurs mises à jour est de mettre à jour Springwood et Domaine Yamaoka. Ce qui suit était particulièrement dédié à:

l’éclairage pour plus de réalisme et d’excitation

la fonction et l’apparence des pièces individuelles, comme le Killer Shack

les modifications des graphiques et des animations d’interaction pour les générateurs et les coffres

Les survivants et les tueurs pourront bientôt se chasser ici: les nouvelles cabanes au look de tueur individuel. © Behaviour Interactive

le cible la série de patchs est censée rendre “Dead by Daylight” encore plus terrifiant et intense. Jusqu’à ce que 5e anniversaire par DbD im Année 2021 devrait faire une grande partie du projet Le royaume au-delà être completé. Le jeu serait alors également parfaitement optimisé pour les consoles de nouvelle génération. Après tout, DbD apparaît dans le Hiver 2020 pour Xbox Series X et PS5 et promesses 4K à 60 FPS offrir.

