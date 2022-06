La Casa de Papel Corée : aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

NETFLIX

Le remake coréen de fiction avec Úrsula Corberó et Álvaro Morte pourrait revenir avec de nouvelles livraisons au géant du streaming. Découvrez quelles sont les chances d’un tome 2 !

©NetflixLe remake coréen de La Casa de Papel pourrait avoir un nouvel opus.

Le phénomène Álex Pina ne cesse de croître : maintenant, Le vol d’argent possède son version coréenne. Ce vendredi Netflix a créé une adaptation de la fiction espagnole qui mettait en vedette à l’origine Úrsula Corberó et Álvaro Morte. Bien qu’il ne soit dans le catalogue de la plateforme de streaming que depuis des heures, la vérité est qu’il a rapidement réussi à se positionner dans les tendances. Par conséquent, les utilisateurs demandent : Y aura-t-il une deuxième saison ?

Bien qu’il respecte l’essence originale de la série lancée il y a des années, La maison du papier : Corée Profitez-en pour inclure les caractéristiques typiques de votre région. En ce sens, il raconte l’histoire d’un groupe de voleurs qui s’empare de la monnaie nouvellement frappée d’une Corée unifiée. Tout en prenant des otages dans le cadre de l’opération, la police doit se battre pour arrêter les voleurs et leur cerveau derrière le coup.

Ce nouveau grand braquage comporte six épisodes durant plus d’une heure. Bien que prenant un format différent de celui de la série espagnole (et beaucoup plus proche de celui de Le jeu du calmar), les abonnés étaient ravis de la production originale de Netflix. Après avoir partagé des mèmes et des réactions sans fin sur les réseaux sociaux, ils se sont joints à la question de savoir s’il y aura ou non de nouveaux épisodes.

La réponse est claire : La maison du papier : Corée aura de nouvelles livraisons. Bien qu’il n’ait pas été annoncé officiellement sur les chaînes auxquelles Netflix est habitué, il faut rappeler qu’il avait précédemment assuré qu’il aurait 12 épisodes. Cela signifie qu’au moins, il lancera six autres chapitres. Bien sûr : on ne sait pas s’il s’agira d’un ‘tome 2’ de la première saison ou s’ils composeront simplement un second volet.

Avec le succès de ce remake coréen, nul doute que Netflix sera plus que disposé à répéter la formule. C’est que si on la compare à la série originale, elle aura -au moins- trois ou quatre saisons. Tout indiquerait que les six épisodes ont déjà conclu leur tournage et qu’ils respecteront la même stratégie de Le vol d’argentc’est-à-dire diviser le même braquage en deux parties pour laisser le spectateur au bord de son canapé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂