L’entraîneur Bob Baffert prévoit de se battre après l’échec du test de dépistage de drogue du vainqueur du Kentucky Derby

Bob Baffert, l’entraîneur du vainqueur du Kentucky Derby Medina Spirit, a déclaré qu’il était stupéfait que le cheval ait échoué à un test de dépistage de drogue après la course, ce qui pourrait disqualifier le poulain du derby.

Baffert, qui a remporté le Kentucky Derby à sept reprises, a été suspendu par Churchill Downs. Il a affirmé qu’il n’avait rien fait de mal.

«J’ai eu le plus gros coup de fouet en course pour quelque chose que je n’ai pas fait», a-t-il déclaré aux journalistes.

La victoire de Medina Spirit au Kentucky Derby semble menacée. Tim Nwachukwu / Getty Images

Medina Spirit subira un deuxième test. S’il revient positif, le cheval pourrait devenir le deuxième de l’histoire du Kentucky Derby à perdre un titre en raison d’une violation de la drogue.

« Le non-respect des règles et des protocoles de médication met en péril la sécurité des chevaux et des jockeys, l’intégrité de notre sport et la réputation du Kentucky Derby », a déclaré Churchill Downs dans un communiqué, ajoutant que le finaliste Mandaloun sera nommé le gagnant si les conclusions sont confirmées.

«C’est dérangeant. C’est une injustice pour le cheval », a déclaré Baffert lors d’une conférence de presse.

Bob Baffert, vu ici avec Justify, vainqueur du Kentucky Derby 2018, affirme que lui et son équipe n’ont rien fait de mal avec Medina Spirit. Rob Carr / Getty Images

Dimanche, Baffert a révélé que Medina Spirit avait été testé positif pour 21 picogrammes du stéroïde anti-inflammatoire bétaméthasone, deux fois la limite légale de course dans le Kentucky. La bétaméthasone a également été trouvée à Gamine, un cheval que Baffert a entraîné et a terminé troisième de la course Kentucky Oaks de l’an dernier. Le cheval a été disqualifié rétroactivement et Baffert a été condamné à une amende.

Baffert a nié avoir traité Medina Spirit avec le médicament à NBC News et a déclaré qu’il avait demandé que l’échantillon fractionné du cheval soit analysé, ainsi que les cheveux et l’ADN, pour prouver son innocence.

«C’est la partie qui nous dérange vraiment, c’est que nous n’utilisons pas de bétaméthasone, et mes vétérinaires ne la portent même plus», a-t-il déclaré lors d’un appel Zoom avec NBC News.

Baffert n’est pas étranger à ce type de controverse.

« C’est la trentième fois qu’un cheval dont il a la garde est testé positif pour quelque chose », a déclaré le journaliste du New York Times, Joe Drape, à NBC News. «Il en a eu cinq au cours de la dernière année maintenant.»

Mais Baffert prévoit de continuer à se battre.

«Nous leur donnons tout. Nous allons vraiment, vraiment nous battre pour ce cheval », a-t-il déclaré.

Selon Baffert, les résultats de l’échantillon fractionné pourraient prendre jusqu’à un mois. Le week-end prochain, Baffert prévoit de courir Medina Spirit et un autre cheval, Concert Tour, dans le Maryland’s Preakness Stakes, la deuxième étape de la Triple Crown. Les responsables locaux des courses n’ont pas encore pris de décision finale.